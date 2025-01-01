Меню
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац
Продолжительность 1 час 10 мин

О спектакле

Интерактивная музыкальная сказка «Золушка»

Русский театр для детей и юношества имени Наталии Сац приглашает на интерактивную музыкальную сказку «Золушка». Эта постановка не оставит никого равнодушным.

Сказочные персонажи и захватывающие события

Мы снова встречаемся с заветными персонажами: доброй Золушкой, очаровательным Принцем, злой мачехой и её капризными дочерями. Погрузитесь в атмосферу волшебства и романтики, где мечты могут стать явью.

Уникальный опыт для зрителей

«Золушка» — это не просто спектакль, а возможность стать частью истории. Вы сможете не только наблюдать за развитием событий, но и принимать участие в увлекательных номерах. Не упустите шанс танцевать с Принцем и стать частью сказочного бала!

Зачем стоит посетить спектакль?

Эта история о любви, дружбе и вере в чудеса знакома многим. Однако, каждый раз она раскрывается по-новому, благодаря талантливым актерам и оригинальной интерпретации. Поддержка музыкальных номеров и живых эмоций делают её уникальной.

Приходите позабавиться, повеселиться и испытать радость волшебства вместе с театром!

Купить билет на спектакль Золушка

Декабрь
Январь
13 декабря суббота
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽
23 января пятница
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽
25 января воскресенье
12:00
Дворец Школьников г. Алматы, пр. Достык 124
от 2000 ₽

