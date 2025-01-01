Спектакль Жил-был я...

Альберт Макаров приглашает вас на концерт, в котором он поделится своими воспоминаниями, переживаниями и, конечно, музыкой. В программе прозвучат знакомые песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Вертинского, А. Петрова и многих других, а также композиции из спектаклей и кинофильмов.
«Впервые я услышал песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Вертинского, А. Петрова и многих других на пластинках в детском доме, где у нас был проигрыватель. Также именно там в моей жизни появился театр. Он стал для меня островком спасения… он и сейчас для меня тот же островок», — говорит Альберт.
Макаров — ведущий артист Пермского академического Театра-Театра. Он является обладателем Гран-при и лауреатом международных конкурсов актёрской песни, а также номинантом национальной театральной премии «Золотая маска». Его путь в театре начался ещё в детстве;
Если вы хотите погрузиться в атмосферу музыки и театра, этот концерт — отличный повод встретиться с искусством и историей через призму жизни Альберта Макарова.