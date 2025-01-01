Спектакль Жил-был я...

Музыкальный разговор с Альбертом Макаpовым: «Жил-был я»

Альберт Макаров приглашает вас на концерт, в котором он поделится своими воспоминаниями, переживаниями и, конечно, музыкой. В программе прозвучат знакомые песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Вертинского, А. Петрова и многих других, а также композиции из спектаклей и кинофильмов.

О жизни и театре

«Впервые я услышал песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы, А. Вертинского, А. Петрова и многих других на пластинках в детском доме, где у нас был проигрыватель. Также именно там в моей жизни появился театр. Он стал для меня островком спасения… он и сейчас для меня тот же островок», — говорит Альберт.

О артисте

Макаров — ведущий артист Пермского академического Театра-Театра. Он является обладателем Гран-при и лауреатом международных конкурсов актёрской песни, а также номинантом национальной театральной премии «Золотая маска». Его путь в театре начался ещё в детстве;

Воспитывался в детском доме, где с 5-го класса занимался в театральной студии.

С 2001 по 2003 год учился в Пермском институте культуры.

В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства (СПбГАТИ) по специальности «актёр театра и кино».

Был артистом разных театров, включая Академический Малый драматический театр — Театр Европы, Коми-Пермяцкий национальный драматический театр имени М. Горького и Государственный драматический театр на Васильевском.

С 2015 года входит в труппу Пермского Театра-Театра.

Если вы хотите погрузиться в атмосферу музыки и театра, этот концерт — отличный повод встретиться с искусством и историей через призму жизни Альберта Макарова.