Женское счастье
Женское счастье

Спектакль Женское счастье

12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Спектакль «Женское счастье» в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале состоится захватывающий спектакль «Женское счастье». Три друга случайно становятся участниками реалити-шоу, подписав договор, о котором не догадывались. Они предполагают, что находятся дома у одного из них, но вскоре осознают, что это unfamiliar место — съемочная студия, где проходит популярное шоу.

Неожиданные повороты сюжета

Спектакль основан на том, как неожиданные ситуации могут изменить жизнь. Сюжет разворачивается вокруг драмы, которая заставляет персонажей и зрителей пересмотреть собственные ценности и представления о счастье. Все переплетения судеб и психологические аспекты раскрываются через динамичные и увлекательные диалоги.

Команда спектакля

В спектакле участвуют талантливые актёры: Анна Казючиц, Петр Баранчеев, Алексей Матошин, Дмитрий Ратомский и Максим Радугин. Режиссура принадлежит Антону Фигуровскому, который известен своими нестандартными подходами к театральным постановкам.

Продолжительность спектакля составляет 2 часа с антрактом, что позволит зрителям отдохнуть и осмыслить увиденное.

Режиссер
Антон Фигуровский
Антон Фигуровский
В ролях
Анна Казючиц
Анна Казючиц
Петр Баранчеев
Петр Баранчеев
Алексей Матошин
Алексей Матошин
Дмитрий Ратомский
Дмитрий Ратомский
Максим Радугин
Максим Радугин

Купить билет на спектакль Женское счастье

Помощь с билетами
В других городах
Март
15 марта воскресенье
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 2400 ₽

