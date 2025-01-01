Детский центр «18 – » запускает новый цикл занятий «Земля и земляне» для детей от 8 до 10 лет. Этот увлекательный курс позволит юным исследователям отправиться в захватывающее путешествие по окружающему миру — от космоса до царства природы.
Участники курса узнают, что человек является неотъемлемой частью мира и таким же его жителем, как животные, растения и микроорганизмы. Изучая основы экологии, дети поймут, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение нашей планеты чистой и здоровой.
Занятия будут включать в себя:
Ребята получат представление о строении и особенностях окружающего мира, а также навыки наблюдения за природой и бережного отношения к ней. Обратите внимание, что этот образовательный курс рассчитан на весь учебный год.
Курс подходит тем, кто уже прошел цикл занятий «Тайны третьей планеты», а также всем желающим узнать больше о нашем мире.
Вот список тем, которые будут рассмотрены в ходе курса:
Приходите и присоединяйтесь к увлекательному обучению на занятиях «Земля и земляне»!