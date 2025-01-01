Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Земля и земляне
Киноафиша Земля и земляне

Земля и земляне

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Новый цикл занятий для детей в Ельцин центре

Детский центр «18 – » запускает новый цикл занятий «Земля и земляне» для детей от 8 до 10 лет. Этот увлекательный курс позволит юным исследователям отправиться в захватывающее путешествие по окружающему миру — от космоса до царства природы.

О чем занятия?

Участники курса узнают, что человек является неотъемлемой частью мира и таким же его жителем, как животные, растения и микроорганизмы. Изучая основы экологии, дети поймут, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение нашей планеты чистой и здоровой.

Структура занятий

Занятия будут включать в себя:

  • лекционную часть;
  • опыты и эксперименты;
  • игры и творческие задания.

Ребята получат представление о строении и особенностях окружающего мира, а также навыки наблюдения за природой и бережного отношения к ней. Обратите внимание, что этот образовательный курс рассчитан на весь учебный год.

Кого ждут на занятия?

Курс подходит тем, кто уже прошел цикл занятий «Тайны третьей планеты», а также всем желающим узнать больше о нашем мире.

Темы занятий

Вот список тем, которые будут рассмотрены в ходе курса:

  • 4 октября — Происхождение Вселенной
  • 11 октября — Представления древних людей о Вселенной
  • 18 октября — Звезда по имени Солнце
  • 25 октября — Путешествие по Солнечной системе
  • 1 ноября — Планета Земля: место, где начинается жизнь
  • 8 ноября — Всё по кругу. День и ночь
  • 15 ноября — Всё по кругу. Времена года
  • 22 ноября — Вещества и явления
  • 29 ноября — Гидросфера — водная оболочка Земли
  • 6 декабря — Атмосфера — воздушная оболочка Земли
  • 13 декабря — Литосфера — каменная оболочка Земли
  • 20 декабря — Биосфера и живые организмы

Приходите и присоединяйтесь к увлекательному обучению на занятиях «Земля и земляне»!

Купить билет на выставка Земля и земляне

Помощь с билетами
В других городах
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
4 октября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
11 октября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 300 ₽
18 октября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
25 октября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
1 ноября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
8 ноября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
15 ноября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
22 ноября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
29 ноября суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
6 декабря суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
13 декабря суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽
20 декабря суббота
12:00
Ельцин Центр Екатеринбург, Бориса Ельцина, 3
от 350 ₽

В ближайшие дни

Детская школа КВН
6+
Мастер-класс Интерактивный
Детская школа КВН
26 октября в 15:00 Ельцин Центр
от 250 ₽
Каникулы в Наукограде. По следам динозавров
6+
Лекция Мастер-класс Интерактивный
Каникулы в Наукограде. По следам динозавров
27 октября в 09:00 Ельцин Центр
от 10000 ₽
Сборная обзорная экскурсия по музею
0+
Экскурсия
Сборная обзорная экскурсия по музею
19 октября в 15:00 Ельцин Центр
от 400 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше