Новый цикл занятий для детей в Ельцин центре

Детский центр «18 – » запускает новый цикл занятий «Земля и земляне» для детей от 8 до 10 лет. Этот увлекательный курс позволит юным исследователям отправиться в захватывающее путешествие по окружающему миру — от космоса до царства природы.

О чем занятия?

Участники курса узнают, что человек является неотъемлемой частью мира и таким же его жителем, как животные, растения и микроорганизмы. Изучая основы экологии, дети поймут, что каждый из нас может внести свой вклад в сохранение нашей планеты чистой и здоровой.

Структура занятий

Занятия будут включать в себя:

лекционную часть;

опыты и эксперименты;

игры и творческие задания.

Ребята получат представление о строении и особенностях окружающего мира, а также навыки наблюдения за природой и бережного отношения к ней. Обратите внимание, что этот образовательный курс рассчитан на весь учебный год.

Кого ждут на занятия?

Курс подходит тем, кто уже прошел цикл занятий «Тайны третьей планеты», а также всем желающим узнать больше о нашем мире.

Темы занятий

Вот список тем, которые будут рассмотрены в ходе курса:

4 октября — Происхождение Вселенной

11 октября — Представления древних людей о Вселенной

18 октября — Звезда по имени Солнце

25 октября — Путешествие по Солнечной системе

1 ноября — Планета Земля: место, где начинается жизнь

8 ноября — Всё по кругу. День и ночь

15 ноября — Всё по кругу. Времена года

22 ноября — Вещества и явления

29 ноября — Гидросфера — водная оболочка Земли

6 декабря — Атмосфера — воздушная оболочка Земли

13 декабря — Литосфера — каменная оболочка Земли

20 декабря — Биосфера и живые организмы

Приходите и присоединяйтесь к увлекательному обучению на занятиях «Земля и земляне»!