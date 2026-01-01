Оповещения от Киноафиши
Продолжительность 90 минут

О выставке

Мастер-класс по эпоксидной смоле: создайте уникальный ночник

МАУК «Культурный центр «Урал» и творческая студия «Art Mania» приглашают вас на увлекательный мастер-класс по созданию ночника из эпоксидной смолы с сухоцветами. Участники смогут сами изготовить этот стильный предмет интерьера, который будет светить мягким и теплым светом.

Что вас ждет на мастер-классе?

Каждый участник сможет выбрать из десятков сухоцветов, что сделает ваше изделие по-настоящему уникальным. Ночник работает от диодной подставки с USB-кабелем, который входит в комплект. Мы гарантируем, что вы не только получите удовольствие от работы, но и создадите поистине оригинальный предмет для вашего дома.

Безопасность важна!

Обратите внимание: мы тщательно соблюдаем все меры предосторожности. Участникам будет предоставлен респиратор для защиты органов дыхания, фартуки и одноразовые перчатки. Мы заботимся о вашем здоровье. Важно: беременным женщинам мы не рекомендуем посещение мастер-класса.

Важно знать

Готовые изделия останутся на сушку в студии и будут доступны для забирания через несколько дней. Размер ночника составляет 15×15 см.

Схема рассадки на занятии является условной. Выбор места осуществляется по желанию участников в порядке очереди.

Также напоминаем, что вход в Культурный центр «Урал» и участие в мастер-классе возможно только при предъявлении билета в печатном или электронном виде, который вы получите на свою электронную почту после оформления заказа. Все сопровождающие лица без билета должны иметь при себе удостоверение личности.

Место проведения

Культурный центр «Урал», ул. Студенческая, д. 3, кабинет 318, Екатеринбург.

Апрель
Май
5 апреля воскресенье
14:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽
2 мая суббота
14:30
Центр культуры «Урал» Екатеринбург, Студенческая, 3
от 3900 ₽

Фотографии

