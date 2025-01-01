Меню
#яжмать
Киноафиша #яжмать

Спектакль #яжмать

18+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «#яжмать» — взгляд на родительство с юмором

«#яжмать» — это комедийный спектакль о радостях и трудностях семейной жизни. Он подойдёт как для матерей, так и для отцов, а также для всех, кто хочет взглянуть на повседневные заботы родителей с легкой иронией. Создатели спектакля предлагают зрителям перенестись в мир родительства, где знакомые истории превращаются в повод для смеха и размышлений.

О чем спектакль

Постановка освещает знакомые многим сюжеты — от первых дней беременности до взросления ребёнка. На глазах у зрителей мелькают моменты, когда дети вырастают буквально на глазах: кажется, только вчера ты увидела две полоски на тесте, а уже сегодня твой ребенок получает паспорт. Между этими событиями — череда курьёзных, трогательных и до боли знакомых историй: отпуск с малышом, бессонные ночи, вечные хлопоты и мечты о хотя бы одном дне покоя.

Формат постановки

Спектакль основан на реальных родительских историях, собранных со всего интернета, и талантливо воплощён в жизнь двумя актрисами — Инной Егоровой и Аникой Быковой. «Театр Двух» известен своим уникальным стилем, насыщенным юмором и импровизацией. Каждый показ неповторим: актрисы легко меняют образы и настроение, что делает каждое выступление особенным.

Почему стоит посмотреть

«#яжмать» — это легкая и искренняя постановка, которая найдёт отклик в сердцах родителей. Зрители узнают в героях себя, вспомнят свои родительские будни и посмеются над ситуациями, которые порой казались слишком сложными, чтобы увидеть в них комизм. Спектакль обещает создать атмосферу тёплого, весёлого и по-настоящему доброго вечера для всей семьи.

Идеален для всех, кто хочет провести время в хорошей компании и взглянуть на родительство с улыбкой!

В ролях
Инна Егорова
Аника Быкова

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 17 декабря
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:30 от 1000 ₽

