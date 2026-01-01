Концерт SHAMAN: 30 лет на сцене

В Концертном зале «Фестивальный» состоится концерт SHAMAN, автора и исполнителя популярных песен. Артист известен своими авторскими композициями, такими как «Я русский», «Ты моя» и «Мёд». SHAMAN обладает мощным голосом и ярким образом, что помогло ему завоевать признание аудитории и миллиарды просмотров на YouTube.

В рамках тура музыкант выступал в аншлаговых концертах по всей стране, включая БКЗ «Октябрьский» в Санкт-Петербургe и Государственные Кремлевские дворцы в Москве. Концерт понравится поклонникам эмоциональной лирики и мощного вокала.

Путь к успеху

SHAMAN делится своими размышлениями о 30-летии на сцене: «30 лет на сцене – это не повод подводить итоги. Это время оглянуться назад, на свой путь, полный трудностей и побед, врагов и друзей, поблагодарить их всех и двигаться дальше. Я уверен, что впереди много работы, интересных песен и новых музыкальных открытий».

Ранние годы и музыкальное образование

На большую сцену Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, начал выходить уже в четыре года. В составе вокально-эстрадного коллектива «Ассорти» юный солист ездил на гастроли и принимал участие в концертах и конкурсах различного уровня.

Собственные песни Ярослав начал писать в пятнадцать лет. За плечами артиста три музыкальных образования, включая Российскую Академию музыки имени Гнесиных, многолетний опыт сценической деятельности и самостоятельное продюсирование своего творчества.

Признание SHAMAN принесли мощный вокал, яркий образ и его авторские песни, такие как «Встанем», «Мой бой», «Моя Россия», «Мы» и многие другие. Все они прозвучат на концерте в рамках нового шоу «30 лет на сцене».