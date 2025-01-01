Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)
Билеты от 1500₽
Киноафиша Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)

Спектакль Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)

Постановка
Театр.doc на Лесной 18+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 18+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

«Мужской»спектакль о самом женском!

Спектакль «9//40» — это уникальная постановка, где мужчины исполняют роли беременных женщин, рассказывая их истории от первого известия о беременности до момента рождения ребёнка. Этот эксперимент, начатый в 2012 году, возвращается на сцену Театра.doc в обновлённой версии.

Как всё начиналось

Режиссёр Сергей Шевченко рассказывает, что пьеса «9 месяцев//40 недель», созданная им совместно с Алексеем Куличковым, стала событием на «Любимовке» в 2012 году. Беременные женщины, чьи истории звучали в постановке, были представлены мужчинами. Этот смелый ход сразу завоевал внимание зрителей и критиков.

Что изменилось?

Спустя 4 года спектакль обрел новое название — «9//40», а вместе с ним и обновлённый текст, сценографию, музыку и финал. Изменилась команда, но основная тема осталась неизменной.

О чем этот спектакль?

Спектакль погружает зрителя в интимный и важный процесс длиною в девять месяцев:

  • От первых эмоций, связанных с известием о беременности, до страхов и радостей, сопровождающих будущих мам.
  • От бесед о боли и родах до искренних рассуждений о материнстве и предназначении.

Почему это интересно?

Несмотря на то, что в пьесе нет мужских ролей, именно мужчины выступают голосами женских переживаний. Это не пародия и не карикатура, а попытка понять, что чувствуют женщины, и рассказать об этом честно, но с юмором.

Зачем мы рожаем?

В основе спектакля — документальные интервью с беременными и рожавшими женщинами, а также материалы с интернет-форумов и сайтов о деторождении. Каждый зритель сможет пройти этот путь вместе с героинями пьесы и, возможно, ответить для себя на главный вопрос: зачем мы рожаем детей?

«9//40» — это постановка о жизни, в которой есть место смеху, слезам и осмыслению самого важного. Спектакль станет откровением и для тех, кто уже прошёл этот путь, и для тех, кто только задумывается о нём.

 

 

Режиссер
Сергей Шевченко
В ролях
Алексей Маслодудов
Михаил Руденко
Дмитрий Уросов
Сергей Фишер
Сергей Шевченко

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 августа
Театр.doc на Лесной Москва, Лесная, 59, стр. 1
20:00 от 1500 ₽

Фотографии

Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель) Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель) Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель) Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель) Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель) Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель) Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель) Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)

В ближайшие дни

Франкенштейн
18+
Драма
Франкенштейн
13 сентября в 19:30 Среда 21
от 2000 ₽
Детский Кукольный
Сказки из разных карманов
21 августа в 16:00 Московский театр кукол. Камерная сцена
от 1000 ₽
Подыскиваю жену, недорого!
16+
Комедия
Подыскиваю жену, недорого!
21 февраля в 16:00 Центральный Дом Литераторов
от 2000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше