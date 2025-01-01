Спектакль Я рожаю! (9 месяцев // 40 недель)

«Мужской»спектакль о самом женском!

Спектакль «9//40» — это уникальная постановка, где мужчины исполняют роли беременных женщин, рассказывая их истории от первого известия о беременности до момента рождения ребёнка. Этот эксперимент, начатый в 2012 году, возвращается на сцену Театра.doc в обновлённой версии.

Как всё начиналось

Режиссёр Сергей Шевченко рассказывает, что пьеса «9 месяцев//40 недель», созданная им совместно с Алексеем Куличковым, стала событием на «Любимовке» в 2012 году. Беременные женщины, чьи истории звучали в постановке, были представлены мужчинами. Этот смелый ход сразу завоевал внимание зрителей и критиков.

Что изменилось?

Спустя 4 года спектакль обрел новое название — «9//40», а вместе с ним и обновлённый текст, сценографию, музыку и финал. Изменилась команда, но основная тема осталась неизменной.

О чем этот спектакль?

Спектакль погружает зрителя в интимный и важный процесс длиною в девять месяцев:

От первых эмоций, связанных с известием о беременности, до страхов и радостей, сопровождающих будущих мам.

От бесед о боли и родах до искренних рассуждений о материнстве и предназначении.

Почему это интересно?

Несмотря на то, что в пьесе нет мужских ролей, именно мужчины выступают голосами женских переживаний. Это не пародия и не карикатура, а попытка понять, что чувствуют женщины, и рассказать об этом честно, но с юмором.

Зачем мы рожаем?

В основе спектакля — документальные интервью с беременными и рожавшими женщинами, а также материалы с интернет-форумов и сайтов о деторождении. Каждый зритель сможет пройти этот путь вместе с героинями пьесы и, возможно, ответить для себя на главный вопрос: зачем мы рожаем детей?

«9//40» — это постановка о жизни, в которой есть место смеху, слезам и осмыслению самого важного. Спектакль станет откровением и для тех, кто уже прошёл этот путь, и для тех, кто только задумывается о нём.