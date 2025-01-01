История великой балерины Майи Плисецкой

Спектакль «Я — Майя!» поставлен по оригинальной пьесе Марка Розовского и посвящён жизни и карьере одной из самых известных балерин XX века — Майи Плисецкой. Творчество великой балерины и её путь к вершинам искусства становятся основой постановки.

Балет: искусство и интриги

Балет всегда был миром, в котором пересекаются не только искусство, но и большие деньги, амбиции, страсти и интриги. Карьера Майи Плисецкой, несмотря на все её усилия и талант, оказывается в центре этих тёмных и порой далеких от искусства сил.

Противостояние искусства и мира шоу-бизнеса

Спектакль раскрывает, как профессиональная и личная жизнь Майи Плисецкой сталкиваются с миром, где успех часто определяется не талантом, а интригами и манипуляциями.