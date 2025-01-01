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Я — Майя!
Билеты от 750₽
Киноафиша Я — Майя!

Спектакль Я — Майя!

Постановка
У Никитских ворот 12+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 750₽

О концерте/спектакле

История великой балерины Майи Плисецкой

Спектакль «Я — Майя!» поставлен по оригинальной пьесе Марка Розовского и посвящён жизни и карьере одной из самых известных балерин XX века — Майи Плисецкой. Творчество великой балерины и её путь к вершинам искусства становятся основой постановки.

Балет: искусство и интриги
Балет всегда был миром, в котором пересекаются не только искусство, но и большие деньги, амбиции, страсти и интриги. Карьера Майи Плисецкой, несмотря на все её усилия и талант, оказывается в центре этих тёмных и порой далеких от искусства сил.

Противостояние искусства и мира шоу-бизнеса
Спектакль раскрывает, как профессиональная и личная жизнь Майи Плисецкой сталкиваются с миром, где успех часто определяется не талантом, а интригами и манипуляциями.

Режиссер
Игорь Скрипко
В ролях
Кристина Айвазовская
Ксения Некрасова
Алиса Тарасенко
Ирина Шкабара
Екатерина Васильева

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 августа
У Никитских ворот Москва, Б.Никитская, 23/14/9
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