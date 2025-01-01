Вышел ангел из тумана.Трагикомедия в двух действиях

На день рождения Екатерины Кондратьевны собирается вся ее большая семья: сыновья, невестки, внучки. Праздник внезапно оборачивается для героини настоящим испытанием. В процессе торжества мать узнает о давней вражде своих детей, которая, казалось бы, была тщательно скрыта от ее глаз.

Ситуацию усугубляет неожиданное появление странного человека с картонными крыльями. Кто он и какова его роль в этой запутанной истории? События развиваются стремительно, ведя к совершенно неожиданному финалу.

Интересные факты

Спектакль "Вышел ангел из тумана" исследует непростые отношения в семье и раскрывает тему конфликта между близкими. Это трагикомедия, в которой комичные моменты гармонично переплетаются с глубокими человеческими переживаниями. Не пропустите шанс увидеть, как актеры мастерски передают эти противоречивые чувства на сцене.