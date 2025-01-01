Меню
Вышел ангел из тумана
Киноафиша Вышел ангел из тумана

Спектакль Вышел ангел из тумана

Постановка
Русский драматический театр Республики Башкортостан 16+
Продолжительность 140 минут
Возраст 16+

О спектакле

Вышел ангел из тумана.Трагикомедия в двух действиях

На день рождения Екатерины Кондратьевны собирается вся ее большая семья: сыновья, невестки, внучки. Праздник внезапно оборачивается для героини настоящим испытанием. В процессе торжества мать узнает о давней вражде своих детей, которая, казалось бы, была тщательно скрыта от ее глаз.

Ситуацию усугубляет неожиданное появление странного человека с картонными крыльями. Кто он и какова его роль в этой запутанной истории? События развиваются стремительно, ведя к совершенно неожиданному финалу.

Интересные факты

Спектакль "Вышел ангел из тумана" исследует непростые отношения в семье и раскрывает тему конфликта между близкими. Это трагикомедия, в которой комичные моменты гармонично переплетаются с глубокими человеческими переживаниями. Не пропустите шанс увидеть, как актеры мастерски передают эти противоречивые чувства на сцене.

Декабрь
Январь
Февраль
26 декабря пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽
7 января среда
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽
13 февраля пятница
19:00
Русский драматический театр Республики Башкортостан Уфа, просп. Октября, 79
от 200 ₽

Фотографии

Вышел ангел из тумана Вышел ангел из тумана Вышел ангел из тумана Вышел ангел из тумана Вышел ангел из тумана Вышел ангел из тумана Вышел ангел из тумана

