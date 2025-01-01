Спектакль «Всегда ты будешь» по дневнику партизанки Нины Костериной

Основой для спектакля стал дневник Нины Костериной — советской партизанки, который был опубликован в 1964 году. Издание включает вступительную статью известного писателя Льва Кассиля и послесловие её отца, Алексея Евграфовича Костерина. В своем дневнике Нина описывает события своей жизни с 1936 года до самой смерти, что делает его не только историческим, но и личным документом, полным эмоций и переживаний.

Творческая команда

Спектакль создан студентами второго курса Института театрального искусства имени И. Д. Кобзона. Под руководством народного артиста России и художественного руководителя театра Марка Розовского, молодые таланты воссоздают на сцене атмосферу той эпохи и передают дух борьбы и стойкости.

Интересные факты

Дневник Нины Костериной стал важным документом для изучения истории партизанского движения в Советском Союзе.

Нина была не только партизанкой, но и активной участницей культурной жизни своего времени, что делает её личность многогранной и интересной.

Для зрителей

Спектакль «Всегда ты будешь» приглашает зрителей погрузиться в историю, полную героизма и самопожертвования. Не пропустите возможность увидеть, как молодые актеры интерпретируют важные события и личные переживания Нины Костериной!