Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Все мои сыновья
Киноафиша Все мои сыновья

Спектакль Все мои сыновья

Постановка
Свердловский театр драмы 16+
Продолжительность 170 минут
Возраст 16+

О спектакле

Премьера спектакля «Все мои сыновья» по пьесе Артура Миллера в Свердловском академическом театре драмы

Свердловский академический театр драмы представляет новую работу режиссера Алексея Логачева — спектакль по знаменитой драме Артура Миллера «Все мои сыновья». Это глубокая и эмоциональная история о семье Келлеров, для которых тяжесть прошлого становится непреодолимой ношей.

Спектакль ставит важные вопросы о человеческой природе, отцовстве и гражданственности. В центре сюжета — размышления о том, что значит быть человеком в мире, где границы между добром и злом зачастую размыты. Каждое действие имеет свою цену, и порой благие намерения могут привести к трагедии, затрагивающей не только отдельную судьбу, но и целые жизни.

Эта постановка привлечет зрителей, которые ценят драматические истории с острыми социальными темами и хотели бы погрузиться в глубокие размышления о жизни и о том, как наши решения влияют на окружающий мир.

Купить билет на спектакль Все мои сыновья

Помощь с билетами
В других городах
Июль
2 июля четверг
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽
3 июля пятница
18:30
Свердловский театр драмы Екатеринбург, Октябрьская пл., 2
от 300 ₽

В ближайшие дни

А зори здесь тихие...
12+
Драма

А зори здесь тихие...

4 июня в 18:30 Свердловский театр драмы
от 2000 ₽
Шоу «Знакомьтесь, динозавры!»
0+
Детский Иммерсивный

Шоу «Знакомьтесь, динозавры!»

13 июня в 11:00 Свердловская детская филармония
от 1800 ₽
Письма живого усопшего
18+
Танцевальный

Письма живого усопшего

27 июня в 19:00 Новая актерская школа
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше