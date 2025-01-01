Пряничные чудеса: уникальная программа для гурманов

Приглашаем вас на уникальное событие для всех, кто ценит кулинарные традиции и историю! Программа «Пряничные чудеса» обещает стать настоящим праздником для любителей сладостей и интересных фактов.

Что вас ждет?

Тайны традиций: Узнайте, как пряники использовались для разгона гостей, как они становились оберегами и как из них создавались съедобные арт-объекты.

Узнайте, как пряники использовались для разгона гостей, как они становились оберегами и как из них создавались съедобные арт-объекты. Выпечка пряников: Научитесь печь ПЕЧАТНЫЙ пряник по «старинной» технологии. Это не только увлекательно, но и очень вкусно!

Научитесь печь ПЕЧАТНЫЙ пряник по «старинной» технологии. Это не только увлекательно, но и очень вкусно! Дизайн пряников: Распишите 2 ВЫРЕЗНЫХ пряника по вашему собственному дизайну, чтобы украсить свое домашнее чаепитие.

Распишите 2 ВЫРЕЗНЫХ пряника по вашему собственному дизайну, чтобы украсить свое домашнее чаепитие. Дегустация: Продегустируйте наши авторские пряники в сочетании с пряным чайным сбором – это будет настоящее удовольствие!

Дополнительные удовольствия

Не упустите возможность сделать яркие фотографии на специальной фотозоне, а также заглянуть в магазин, где найдутся лакомства как для взрослых, так и для детей.

Длительность программы

Общая продолжительность события составляет 1 час 30 минут. Это время пролетит незаметно в окружении сладких ароматов и увлекательных историй!

Приходите и откройте для себя мир пряников, который не оставит равнодушным никого!