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Выпечка и роспись пряников, и экскурсия в музее
Билеты от 490₽
Киноафиша Выпечка и роспись пряников, и экскурсия в музее

Выпечка и роспись пряников, и экскурсия в музее

6+
Возраст 6+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Пряничные чудеса: уникальная программа для гурманов

Приглашаем вас на уникальное событие для всех, кто ценит кулинарные традиции и историю! Программа «Пряничные чудеса» обещает стать настоящим праздником для любителей сладостей и интересных фактов.

Что вас ждет?

  • Тайны традиций: Узнайте, как пряники использовались для разгона гостей, как они становились оберегами и как из них создавались съедобные арт-объекты.
  • Выпечка пряников: Научитесь печь ПЕЧАТНЫЙ пряник по «старинной» технологии. Это не только увлекательно, но и очень вкусно!
  • Дизайн пряников: Распишите 2 ВЫРЕЗНЫХ пряника по вашему собственному дизайну, чтобы украсить свое домашнее чаепитие.
  • Дегустация: Продегустируйте наши авторские пряники в сочетании с пряным чайным сбором – это будет настоящее удовольствие!

Дополнительные удовольствия

Не упустите возможность сделать яркие фотографии на специальной фотозоне, а также заглянуть в магазин, где найдутся лакомства как для взрослых, так и для детей.

Длительность программы

Общая продолжительность события составляет 1 час 30 минут. Это время пролетит незаметно в окружении сладких ароматов и увлекательных историй!

Приходите и откройте для себя мир пряников, который не оставит равнодушным никого!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
24 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
25 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
26 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
12:45 от 490 ₽
27 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
14:45 от 490 ₽
28 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
29 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:00 от 490 ₽
30 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
31 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
1 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
2 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
12:45 от 490 ₽
3 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
4 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
14:45 от 490 ₽
5 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
6 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
7 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
8 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
9 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
10 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
12 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
14:45 от 490 ₽
13 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
14 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
15 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:15 от 490 ₽
16 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
17 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
18 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:45 от 490 ₽
19 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
20 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:45 от 490 ₽
21 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
23 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:30 от 490 ₽
24 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
12:30 от 490 ₽
25 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
26 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:00 от 490 ₽
27 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
28 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:45 от 490 ₽
29 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
30 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
31 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
14:45 от 490 ₽
1 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
2 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
3 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
4 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
5 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:30 от 490 ₽
6 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
7 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:00 от 490 ₽
8 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
9 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
10 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 18:45 от 490 ₽
11 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
12 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:30 от 490 ₽
13 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:30 от 490 ₽
14 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽

В ближайшие дни

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0+
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6+
Интерактивный
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31 июля в 19:00 Бункер-42 на Таганке
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25 июля в 10:00 Музей семьи Великого князя Константина Константиновича Романова
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