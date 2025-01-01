Меню
Возвращение любви
12+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
О спектакле

Хитростеплетения сюжетных линий и интригующий событийный ряд в комедии "Возвращение любви"

В новом спектакле «Русская рулетка» зрители смогут стать свидетелями интригующего сюжета о беглом русском банкире. Он решается на рискованную пластическую операцию, чтобы выдать себя за румына. Но несмотря на изменения во внешности, его сердце не перестает тосковать по оставленной жене.

Возвращение в знакомый мир

Главный герой, преодолевая страхи и опасности, возвращается в родную Россию. Его цель – вновь встретиться с любимой, и в этом есть что-то магическое. Он знакомится с ней как будто заново, создавая атмосферу таинственности и надежды.

Ужин при свечах

Пригласив свою бывшую супругу на ужин в собственном ресторане, он сталкивается с вопросом: что же это на самом деле? Возвращение любви, призрак минувших дней или, возможно, лишь игра в русскую рулетку с судьбой?

Интересные факты

Спектакль затрагивает важные темы: любовь, измену и поиск себя в бурном потоке жизни. На сцене зрители увидят не только эмоциональные перипетии героев, но и глубокую проработку характеров, что позволит каждому поразмыслить над своими собственными отношениями.

Приходите и погрузитесь в мир «Русской рулетки», где каждое действие может стать решающим, а каждое слово — роковым.

Режиссер
Валерий Саркисов
В ролях
Александр Яцко
Ольга Кабо
Павел Баршак
Анна Большова
Ольга Хохлова
