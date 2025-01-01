Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 600₽
Киноафиша Вой, Ветер

Спектакль Вой, Ветер

Постановка
Театр на набережной. Родная сцена 6+
Возраст 6+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Студия при Театре «На набережной» представляет спектакль по мотивам повести К. Сергиенко «До свидания, Овраг» и песням русских рокеров

Каждый волен сам искать свою небесную Собачью дверку.

«Рок собаки – служба или свобода?» – этот вопрос станет центральным в новом спектакле. Вольные псы Оврага защищают свой мир и свою стаю, стремясь вместе встречать новый день. Засыпая, они выть на звёзды о мечте – войти в «Небесную собачью дверку». Это место, где не будет людской жестокости и безразличия.

Вольные не скулят о единстве ручных животных и живодёров, и, возможно, их рок услышат люди. Спектакль затрагивает важные темы свободы, дружбы и надежды, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Премьера и информация

Премьера спектакля состоялась 19 мая 2016 года. Продолжительность – 1 час без антракта. Он предназначен для молодёжи и семейного просмотра, рекомендован для детей от 10 лет и старше.

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Театр на набережной. Родная сцена Москва, Фрунзенская наб., 48
19:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

В джазе только девушки
0+
Мюзикл Премьера
В джазе только девушки
12 октября в 19:00 Конгресс-центр на Вернадского
от 1400 ₽
Музыка Победы
0+
Цирк
Музыка Победы
12 октября в 18:00 Цирк Никулина на Цветном бульваре
от 1500 ₽
Судный день
16+
Иммерсивный
Судный день
27 августа в 19:00 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 5000 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше