Спектакль Вой, Ветер

Студия при Театре «На набережной» представляет спектакль по мотивам повести К. Сергиенко «До свидания, Овраг» и песням русских рокеров

Каждый волен сам искать свою небесную Собачью дверку.

«Рок собаки – служба или свобода?» – этот вопрос станет центральным в новом спектакле. Вольные псы Оврага защищают свой мир и свою стаю, стремясь вместе встречать новый день. Засыпая, они выть на звёзды о мечте – войти в «Небесную собачью дверку». Это место, где не будет людской жестокости и безразличия.

Вольные не скулят о единстве ручных животных и живодёров, и, возможно, их рок услышат люди. Спектакль затрагивает важные темы свободы, дружбы и надежды, что делает его актуальным для зрителей всех возрастов.

Премьера и информация

Премьера спектакля состоялась 19 мая 2016 года. Продолжительность – 1 час без антракта. Он предназначен для молодёжи и семейного просмотра, рекомендован для детей от 10 лет и старше.