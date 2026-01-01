Спектакль Волки и овцы

Комедия А. Островского «Волки и овцы» в Новом театре Сочи

Новый театр Сочи представляет комедию А. Островского «Волки и овцы», поставленную режиссёром Константином Демидовым. Это произведение, ставшее жемчужиной мировой драматургии, остается актуальным и живым даже в 21 веке.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в небольшом русскому городе, где молодая вдова Купавина мечтает о счастье и любви. Однако её богатство и великолепное имение привлекают множество недоброжелателей.

Властная помещица Мурзавецкая стремится завладеть собственностью Купавиной. С помощью обмана и запугиваний она пытается женить вдову на своём беспутном племяннике. Но не все так просто: на пути Мурзавецкой оказывается хитрый и умный противник, готовый сразиться с обманщиками.

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль привлечет внимание любителей классических произведений, охватывающих комические и драматические элементы. Вас ждут интригующие повороты сюжета и динамичные сцены, которые не оставят вас равнодушными.

Кто выйдет победителем в этой борьбе? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать, посетив спектакль в Новом театре Сочи. Ждём вас!