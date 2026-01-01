Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Новая тёща» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Волки и овцы
Киноафиша Волки и овцы

Спектакль Волки и овцы

Постановка
Новый театр Сочи 16+
Продолжительность 195 минут
Возраст 16+

О спектакле

Комедия А. Островского «Волки и овцы» в Новом театре Сочи

Новый театр Сочи представляет комедию А. Островского «Волки и овцы», поставленную режиссёром Константином Демидовым. Это произведение, ставшее жемчужиной мировой драматургии, остается актуальным и живым даже в 21 веке.

Сюжет спектакля

Действие разворачивается в небольшом русскому городе, где молодая вдова Купавина мечтает о счастье и любви. Однако её богатство и великолепное имение привлекают множество недоброжелателей.

Властная помещица Мурзавецкая стремится завладеть собственностью Купавиной. С помощью обмана и запугиваний она пытается женить вдову на своём беспутном племяннике. Но не все так просто: на пути Мурзавецкой оказывается хитрый и умный противник, готовый сразиться с обманщиками.

Почему стоит посетить спектакль?

Спектакль привлечет внимание любителей классических произведений, охватывающих комические и драматические элементы. Вас ждут интригующие повороты сюжета и динамичные сцены, которые не оставят вас равнодушными.

Кто выйдет победителем в этой борьбе? Ответ на этот вопрос вы сможете узнать, посетив спектакль в Новом театре Сочи. Ждём вас!

Купить билет на спектакль Волки и овцы

Помощь с билетами
В других городах
Март
7 марта суббота
18:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽
18 марта среда
19:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽
28 марта суббота
18:00
Новый театр Сочи Сочи, Орджоникидзе, 5
от 1900 ₽

В ближайшие дни

Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
11 апреля в 19:00 Зимний театр
от 1700 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
27 февраля в 19:00 Зимний театр
от 1700 ₽
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
12+
Театрализованные экскурсии с фонарщиком Фаролеро. Маршрут: Сочи. Центральный
10 июня в 19:30 Зимний театр
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше