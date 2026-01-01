Великие балеты П. И. Чайковского

26 апреля в Большом зале Консерватории состоится концерт «Великие балеты Петра Ильича Чайковского». Зрителей ожидает захватывающая программа, в которой прозвучат величественные и образные балеты выдающегося русского композитора. Исполнять произведения будут виртуозные музыканты Государственного Кремлёвского оркестра под руководством дирижёра Константина Чудовского.
Музыка Чайковского — это настоящие художественные полотна, которые любимы во всем мире. Его балеты, такие как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», стали знаковыми произведениями своего жанра и до сих пор остаются актуальными. Чайковский подарил балету новую жизнь, создав шедевры, которые очаровывают зрителей своей красотой и глубиной.
Концерт состоит из двух отделений:
* В программе возможны изменения.
Государственный Кремлёвский оркестр был создан в 2019 году и включает в себя как симфонический, так и духовой состав. Художественным руководителем и главным дирижёром оркестра является Константин Чудовский, один из самых востребованных молодых дирижёров России и лауреат молодежной премии «Триумф».
Оркестр активно работает над популяризацией русской классической музыки и проводит концерты на ведущих площадках столицы. В сезоне 2023-2024 гг. запланированы выступления с участием мастеров мировой концертной сцены и молодых талантливых музыкантов.
Категория: 6+
Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.
Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»