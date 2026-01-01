Великие балеты П. И. Чайковского

Великие балеты Петра Ильича Чайковского в Московской Консерватории

26 апреля в Большом зале Консерватории состоится концерт «Великие балеты Петра Ильича Чайковского». Зрителей ожидает захватывающая программа, в которой прозвучат величественные и образные балеты выдающегося русского композитора. Исполнять произведения будут виртуозные музыканты Государственного Кремлёвского оркестра под руководством дирижёра Константина Чудовского.

Музыка Чайковского — это настоящие художественные полотна, которые любимы во всем мире. Его балеты, такие как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», стали знаковыми произведениями своего жанра и до сих пор остаются актуальными. Чайковский подарил балету новую жизнь, создав шедевры, которые очаровывают зрителей своей красотой и глубиной.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений:

I отделение

П. И. Чайковский - Сюита из балета «Спящая красавица»

Интродукция

Марш

Вальс

Панорама

Жмурки

Па де катр

Фея золота

Фея серебра

Фея сапфир

Фея бриллиант

Кода

Кот и кошечка

Мальчик с пальчик

Красная шапочка и серый волк

Апофеоз

Адажио

II отделение

П. И. Чайковский - Сюита из балета «Лебединое озеро»

Вступление

Вальс

Танец маленьких лебедей

Неаполитанский танец

Венгерский танец

Испанский танец

Финал

Сюита из балета «Щелкунчик»

Марш

Танец феи драже

Русский танец

Арабский танец

Китайский танец

Танец пастушков

Вальс цветов

Адажио

* В программе возможны изменения.

Исполнители

Государственный Кремлёвский оркестр был создан в 2019 году и включает в себя как симфонический, так и духовой состав. Художественным руководителем и главным дирижёром оркестра является Константин Чудовский, один из самых востребованных молодых дирижёров России и лауреат молодежной премии «Триумф».

Оркестр активно работает над популяризацией русской классической музыки и проводит концерты на ведущих площадках столицы. В сезоне 2023-2024 гг. запланированы выступления с участием мастеров мировой концертной сцены и молодых талантливых музыкантов.

Дополнительная информация

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»