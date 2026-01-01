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Великие балеты П. И. Чайковского
Билеты от 800₽
Киноафиша Великие балеты П. И. Чайковского

Великие балеты П. И. Чайковского

6+
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте

Великие балеты Петра Ильича Чайковского в Московской Консерватории

26 апреля в Большом зале Консерватории состоится концерт «Великие балеты Петра Ильича Чайковского». Зрителей ожидает захватывающая программа, в которой прозвучат величественные и образные балеты выдающегося русского композитора. Исполнять произведения будут виртуозные музыканты Государственного Кремлёвского оркестра под руководством дирижёра Константина Чудовского.

Музыка Чайковского — это настоящие художественные полотна, которые любимы во всем мире. Его балеты, такие как «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица», стали знаковыми произведениями своего жанра и до сих пор остаются актуальными. Чайковский подарил балету новую жизнь, создав шедевры, которые очаровывают зрителей своей красотой и глубиной.

Программа концерта

Концерт состоит из двух отделений:

I отделение

  • П. И. Чайковский - Сюита из балета «Спящая красавица»
  • Интродукция
  • Марш
  • Вальс
  • Панорама
  • Жмурки
  • Па де катр
  • Фея золота
  • Фея серебра
  • Фея сапфир
  • Фея бриллиант
  • Кода
  • Кот и кошечка
  • Мальчик с пальчик
  • Красная шапочка и серый волк
  • Апофеоз
  • Адажио

II отделение

  • П. И. Чайковский - Сюита из балета «Лебединое озеро»
  • Вступление
  • Вальс
  • Танец маленьких лебедей
  • Неаполитанский танец
  • Венгерский танец
  • Испанский танец
  • Финал
  • Сюита из балета «Щелкунчик»
  • Марш
  • Танец феи драже
  • Русский танец
  • Арабский танец
  • Китайский танец
  • Танец пастушков
  • Вальс цветов
  • Адажио

* В программе возможны изменения.

Исполнители

Государственный Кремлёвский оркестр был создан в 2019 году и включает в себя как симфонический, так и духовой состав. Художественным руководителем и главным дирижёром оркестра является Константин Чудовский, один из самых востребованных молодых дирижёров России и лауреат молодежной премии «Триумф».

Оркестр активно работает над популяризацией русской классической музыки и проводит концерты на ведущих площадках столицы. В сезоне 2023-2024 гг. запланированы выступления с участием мастеров мировой концертной сцены и молодых талантливых музыкантов.

Дополнительная информация

Категория: 6+

Продолжительность: 2 отделения по 40 минут.

Организатор: ООО КА «Гранд Мюзика»

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Июнь
10 июня четверг
19:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя Москва, Волхонка, 15
от 800 ₽

Фотографии

Великие балеты П. И. Чайковского Великие балеты П. И. Чайковского Великие балеты П. И. Чайковского Великие балеты П. И. Чайковского

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