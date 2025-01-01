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Роспись пряников и экскурсия в музее
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Роспись пряников и экскурсия в музее

6+
Возраст 6+
Билеты от 490₽

О концерте/спектакле

Творчество без границ: мастер-класс по кондитерскому декорированию

Приглашаем детей и взрослых на увлекательный мастер-класс по кондитерской росписи! За один час вы сможете погрузиться в мир сладкого творчества и научиться многому интересному.

Что вас ожидает?

  • Узнаете секреты идеальной кондитерской росписи глазурью.
  • Научитесь работать с контурами и заливкой.
  • Создадите два сладких пряничных трофея своими руками.
  • Придумаете собственный дизайн пряника и украсите его декором и посыпками.

Дополнительные удовольствия

В рамках мастер-класса вы сможете:

  • Попробовать наши авторские душистые пряники и ароматный чай.
  • Посетить уютную фотозону для незабываемых снимков.
  • Заглянуть в магазин для сладкоежек и любителей интерьерных вещиц.

Продолжительность

Мастер-класс длится 60 минут. Не упустите возможность создать что-то уникальное и вкусное!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
24 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
25 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
26 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽ 18:45 от 490 ₽
27 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
28 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
30 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
18:15 от 490 ₽
31 июля
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
1 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 18:30 от 490 ₽
2 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽ 18:45 от 490 ₽
3 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
4 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:00 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽
5 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
6 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:00 от 490 ₽
7 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
8 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:45 от 490 ₽
9 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
10 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
11 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
12 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:00 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
13 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
14 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
16 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽
17 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
18 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:30 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
19 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
20 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽
22 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
23 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
24 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
25 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:00 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
26 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
29 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:00 от 490 ₽
30 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
19:00 от 490 ₽
31 августа
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:00 от 490 ₽
1 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
2 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:30 от 490 ₽
3 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
17:30 от 490 ₽
4 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
5 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 17:45 от 490 ₽
6 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
7 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽ 18:45 от 490 ₽
8 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
9 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
15:15 от 490 ₽
10 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:45 от 490 ₽ 17:00 от 490 ₽
11 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
16:00 от 490 ₽ 19:15 от 490 ₽
12 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽
13 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
11:00 от 490 ₽ 18:45 от 490 ₽
14 сентября
Музей пряника Москва, Б.Козловский пер., 13/17
13:15 от 490 ₽ 18:45 от 490 ₽

В ближайшие дни

Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова
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Мастер-класс
Мастер-класс по разборке-сборке автомата Калашникова
15 сентября в 19:00 Бункер-42 на Таганке
от 16000 ₽
Мастер-класс на двоих «Мастер высокой печати»
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Мастер-класс
Мастер-класс на двоих «Мастер высокой печати»
5 августа в 14:00 Музей радио и телевидения «Дедушкин чердак»
от 1300 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
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Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат» (творческая экскурсия)
16 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 700 ₽
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