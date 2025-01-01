Творчество без границ: мастер-класс по кондитерскому декорированию

Приглашаем детей и взрослых на увлекательный мастер-класс по кондитерской росписи! За один час вы сможете погрузиться в мир сладкого творчества и научиться многому интересному.

Что вас ожидает?

Узнаете секреты идеальной кондитерской росписи глазурью.

Научитесь работать с контурами и заливкой.

Создадите два сладких пряничных трофея своими руками.

Придумаете собственный дизайн пряника и украсите его декором и посыпками.

Дополнительные удовольствия

В рамках мастер-класса вы сможете:

Попробовать наши авторские душистые пряники и ароматный чай.

Посетить уютную фотозону для незабываемых снимков.

Заглянуть в магазин для сладкоежек и любителей интерьерных вещиц.

Продолжительность

Мастер-класс длится 60 минут. Не упустите возможность создать что-то уникальное и вкусное!