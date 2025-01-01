Творчество без границ: мастер-класс по кондитерскому декорированию
Приглашаем детей и взрослых на увлекательный мастер-класс по кондитерской росписи! За один час вы сможете погрузиться в мир сладкого творчества и научиться многому интересному.
Что вас ожидает?
- Узнаете секреты идеальной кондитерской росписи глазурью.
- Научитесь работать с контурами и заливкой.
- Создадите два сладких пряничных трофея своими руками.
- Придумаете собственный дизайн пряника и украсите его декором и посыпками.
Дополнительные удовольствия
В рамках мастер-класса вы сможете:
- Попробовать наши авторские душистые пряники и ароматный чай.
- Посетить уютную фотозону для незабываемых снимков.
- Заглянуть в магазин для сладкоежек и любителей интерьерных вещиц.
Продолжительность
Мастер-класс длится 60 минут. Не упустите возможность создать что-то уникальное и вкусное!