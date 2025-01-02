Спекиакль Сергея Пускепалиса в Краснодарском театре драмы им. Горького

Поздно вечером в приёмном покое небольшого родильного дома встречаются четверо мужчин. У Артёма и Алексея вот-вот должны родить жёны, у Игоря – дочь. Эдуард, приятель Алексея, пришёл поддержать друга в этот важный момент. Каждый из них переживает тревожные часы ожидания, и у каждого эти минуты складываются по-своему.

Судьбоносная встреча

Оказавшись вместе в эту судьбоносную ночь, мужчины делятся друг с другом историями о себе и своих любимых. Они размышляют о смысле жизни, строят планы на будущее и открывают для себя новые грани человеческих отношений.

Чудо рождения

Несмотря на все различия, герои спектакля сходятся в одном: появление на свет нового человечка – это самое замечательное чудо в жизни. Как говорит автор пьесы Евгений Гришковец: «Герои этой пьесы – мужчины, которые проживают волнительную ночь в роддоме. Они ждут рождения детей. Эта ситуация и пространство требуют от них быть хорошими. Ну а мужчина, который в такой ответственный момент старается быть поближе к жене, – уже не очень плохой человек...»

Интересные факты

Спектакль «Родильный дом» уже успел завоевать сердца зрителей на нескольких театральных фестивалях. Это произведение исследует не только радость рождения, но и внутренние переживания мужчин, что делает его актуальным и глубоким.

