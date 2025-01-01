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Ваш Чехов
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Спектакль Ваш Чехов

Драматург как герой спектакля
Постановка
Et Cetera Александра Калягина 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

«Ваш Чехов»: Лирический спектакль о великом писателе в театре Et Cetera

Спектакль «Ваш Чехов» погружает зрителей в мир самого Антона Павловича Чехова, его близких и возлюбленной Лики Мизиновой. Это лиричная история о любви, страданиях и поиске вдохновения, которая открывает новые грани известного писателя.

Режиссура и авторство

Режиссером спектакля выступает Анна Артамонова, талантливая актриса театра Et Cetera. Она также является автором пьесы, которая получила грант Минкульта на постановку. Это подчеркивает высокую оценку как самого произведения, так и его исполнения.

Интересные факты о спектакле

  • Спектакль основан на реальных событиях из жизни Чехова и его окружения.
  • Лика Мизинова, сыгравшая важную роль в жизни писателя, была не только его любовью, но и музой.
  • В спектакле используются письма Чехова, что позволяет создать атмосферу его времени.

Почему стоит посетить

«Ваш Чехов» — это не просто театральное представление, а возможность заглянуть в душу великого писателя. Спектакль обещает быть эмоциональным и глубоким, вызывая у зрителей размышления о жизни, любви и творчестве.

Не упустите шанс увидеть этот уникальный спектакль, который соединяет прошлое и настоящее, и откройте для себя Чехова с новой стороны.

Режиссер
Анна Артамонова
В ролях
Федор Бавтриков
Анна Артамонова
Елизавета Рыжих
Артем Блинов
Егор Гордиенко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 сентября
Et Cetera Александра Калягина Москва, Фролов пер., 2
19:00 от 2000 ₽

Фотографии

Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов Ваш Чехов

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