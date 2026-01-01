Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Варшавская мелодия
Билеты от 2000₽
Киноафиша Варшавская мелодия

Спектакль Варшавская мелодия

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Варшавская мелодия: история любви и долга

«Варшавская мелодия» — спектакль о любви и долге по пьесе Леонида Зорина. История разворачивается в послевоенной Москве, где пересекаются судьбы польской студентки Елены и будущего винодела Виктора. Их любовь, начавшаяся в 1946 году, сталкивается с государственными запретами и личными амбициями.

Спектакль поставлен театральным агентством Entracte под руководством режиссёра Сергея Сотникова. В главных ролях: Антон Васильев и Марина Александрова.

Сюжет и главные темы

В послевоенной Москве судьбы Гелены и Виктора невероятным образом связываются. Несмотря на разницу в взглядах и интересах, между молодыми людьми вспыхивает настоящая любовь. Спектакль охватывает два десятилетия, за которые герои сталкиваются с вызовами, которые встают на их пути. Сначала это государственные ограничения, а позже — выбор между долгом и чувством.

Актуальность сюжета

«Варшавская мелодия» — пронзительная история о чувствах, которые никогда не угасают. Сюжет погружает зрителя в мир, где любовь подвергается испытанию, а последствия выбора героев определяют всю их дальнейшую жизнь.

Историческая справка

Классик советской драматургии Леонид Зорин создал «Варшавскую мелодию» в середине 1960-х годов. В своих интервью он неоднократно подчеркивал, что пьеса во многом основана на его личном опыте. Одной из ключевых тем является обреченность любви, которая может быть растоптана государственными институтами. «Главное — это тема обреченности. Два человека при встрече могут соединиться, несмотря на все преграды», — отмечал Зорин.

Спектакль театрального агентства «Entracte» обещает быть интересным для любителей драматургии и ценителей глубоких эмоциональных историй.

В ролях
Антон Васильев
Антон Васильев
Марина Александрова
Марина Александрова

Купить билет на спектакль Варшавская мелодия

Помощь с билетами
Февраль
Март
Апрель
28 февраля суббота
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 2000 ₽
22 марта воскресенье
19:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 2000 ₽
18 апреля суббота
20:00
Театр Эстрады Москва, Берсеневская наб., 20/2
от 2000 ₽

В ближайшие дни

Чайка с продолжением
16+
Премьера Драма
Чайка с продолжением
10 апреля в 19:00 Театр на Бронной
Билеты
Остров сокровищ
6+
Детский
Остров сокровищ
26 апреля в 17:00 Губернский театр
от 1000 ₽
Глаза напротив
16+
Драма
Глаза напротив
21 марта в 14:00 VS Театр
от 1000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше