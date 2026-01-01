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В поисках утраченной гармонии
Киноафиша В поисках утраченной гармонии

В поисках утраченной гармонии

12+
Возраст 12+

О выставке

Концерт-лекция в капелле Санкт-Петербурга

Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга представляет концертную программу «В поисках утраченной гармонии», в рамках которой прозвучат произведения великих композиторов XX века.

Концерт и дискуссия

Перед началом концерта пройдет увлекательная беседа-дискуссия, в которой музыковед Лариса Попкова, культуролог и журналист В. Высоцкий, композитор Г. Фёдоров и пианистка Е. Украинская раскроют темы неоклассицизма и неоромантизма.

Музыкальные произведения

В программе представлены фрагменты балета Игоря Стравинского «Пульчинелла» и «Симфония псалмов», а также балетная сюита «Лани» и Концерт для фортепиано с оркестром Ф. Пуленка.

Темы дискуссии

Участники дискуссии осмыслят переходные моменты в искусстве XX века, исследуя поиск нового порядка и равновесия, лозунг «назад к Баху», а также ренессанс романтических идеалов в контексте радикального авангарда.

Не упустите возможность стать частью этой уникальной культурной программы!

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В других городах
Февраль
6 февраля суббота
17:30
Капелла Санкт-Петербурга Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 20
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