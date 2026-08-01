Выставка "Битва за Русь" в Военно-историческом музее Санкт-Петербурга

В одном из ведущих музеев страны открывается новая экспозиция, которая освещает борьбу Древнерусского государства с иностранным военным вмешательством. Главным произведением выставки становится полотно художника Евгения Емельянова "Битва со шведами на Неве". Это впечатляющая работа посвящена победе Александра Невского, небесного покровителя Петербурга, над шведским воинством в 1240 году.

Экспозиция создана с акцентом на детализацию и атмосферу того времени. Специально разработанный предметный план позволяет зрителям ощутить эффект небольшой диорамы. В оформлении комплекса использованы архитектурные элементы, которые позволяют увидеть, как выглядела каменная и деревянная Русь.

Также стоит обратить внимание на редкие предметы, впервые представленные в рамках выставки. Среди них подлинные рабочие барельефы русичей и монголов, выполненные скульптором Л.В. Разумовским. Эти барельефы стали основой для миниатюр, знакомых многим с детства. В дополнение к ним выставлены графические работы Емельянова, изображающие как русских воинов, так и их противников — кочевых племен Восточной Европы, тевтонцев, монголов и других.

Не упустите возможность увидеть уникальные артефакты и погрузиться в историю военных подвигов Древней Руси. Выставка станет интересным событием как для любителей истории, так и для ценителей искусства.