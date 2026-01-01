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В классическом стиле
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В классическом стиле

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О концерте

Программа концерта Filarmonica-квартета в Новосибирской филармонии

В Камерном зале Новосибирской филармонии выступит Filarmonica-квартет. Для ценителей классической музыки и любителей камерных ансамблей подготовлена интересная программа.

В концерте прозвучат:

  • Гайдн. Струнный квартет № 1 До мажор, соч. 74;
  • Моцарт. Струнный квартет № 17 «Охота» Си-бемоль мажор, KV 458;
  • Херрманн. «Воспоминания о поездке» для кларнета и струнного квартета.

Особое внимание стоит уделить исполнению произведения «Воспоминания о поездке» Херрманна, в котором участвует музыкант Филипп Создателев на кларнете. Это произведение добавит яркий акцент в общий музыкальный ряд концерта.

Ведущая вечера — Марина Якушевич, лектор-музыковед, подготовила для зрителей интересные комментарии к произведениям, что сделает концерт более познавательным.

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Сентябрь
Октябрь
21 сентября понедельник
19:00
Дом ученых Новосибирск, Морской просп., 23
1 октября четверг
19:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

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