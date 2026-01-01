В классическом стиле

В Камерном зале Новосибирской филармонии выступит Filarmonica-квартет. Для ценителей классической музыки и любителей камерных ансамблей подготовлена интересная программа.
В концерте прозвучат:
Особое внимание стоит уделить исполнению произведения «Воспоминания о поездке» Херрманна, в котором участвует музыкант Филипп Создателев на кларнете. Это произведение добавит яркий акцент в общий музыкальный ряд концерта.
Ведущая вечера — Марина Якушевич, лектор-музыковед, подготовила для зрителей интересные комментарии к произведениям, что сделает концерт более познавательным.