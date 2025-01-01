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Киноафиша Ужин с Юнисом

Ужин с Юнисом

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Ужин с основателем отеля «Гельвеция» Юнисом Теймурханлы

Каждый четверг в 19:00 в ресторане Cafe Claret владельца и управляющего отеля Юниса Теймурханлы проходит уникальное событие - «Ужины с Юнисом». Это не просто ужин, а целая гастрономическая и культурная программа, где собираются друзья, коллеги и все желающие узнать больше о жизни отеля.

Интригующие подробности из жизни отеля

На каждом ужине Юнис делится увлекательными и интригующими историями, раскрывающими тайны и нюансы работы отеля. Гостям предоставляется возможность увидеть «Гельвецию» изнутри и узнать о том, как создается атмосфера уюта и комфорта для отдыхающих.

Гастрономический шедевр от бренд-шефа

Ужин сопровождается авторским сетом Classic 2.0, разработанным талантливым бренд-шефом отеля Александром Богдановым. Каждый курс – это искусство, в котором гармонично сочетаются вкусы и текстуры, способные удивить даже самых привередливых гурманов.

Идеальное винное сопровождение

Чтобы полностью насладиться кулинарными изысками, к ужину предлагается тщательно подобранное винное сопровождение от Романа Манжукова. Каждый бокал вина станет идеальным дополнением к блюдам, подчеркивая их вкус и уникальность.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! «Ужины с Юнисом» – это не только гастрономическое удовольствие, но и увлекательное погружение в мир отельного искусства.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 7 августа
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 4 сентября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 11 сентября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 18 сентября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 25 сентября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 2 октября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 9 октября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 23 октября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 13 ноября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 20 ноября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 27 ноября
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 4 декабря
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 18 декабря
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽
Санкт-Петербург, 25 декабря
Гельвеция Санкт-Петербург, Марата, 11
19:00 от 6500 ₽

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
23 августа в 14:00 Музей «Арт и факты»
от 850 ₽
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
6+
Мастер-класс Интерактивный
Комбо: экскурсия + квест + шоколадный мастер-класс
21 августа в 12:00 Музей «В Тишине»
от 1650 ₽
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
12+
Видео Инсталляция Объект Фотография
Выставка-байопик «Виктор Цой. Легенда»
6 сентября в 16:00 Севкабель Порт
от 1100 ₽
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