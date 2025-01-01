Ужин с основателем отеля «Гельвеция» Юнисом Теймурханлы

Каждый четверг в 19:00 в ресторане Cafe Claret владельца и управляющего отеля Юниса Теймурханлы проходит уникальное событие - «Ужины с Юнисом». Это не просто ужин, а целая гастрономическая и культурная программа, где собираются друзья, коллеги и все желающие узнать больше о жизни отеля.

Интригующие подробности из жизни отеля

На каждом ужине Юнис делится увлекательными и интригующими историями, раскрывающими тайны и нюансы работы отеля. Гостям предоставляется возможность увидеть «Гельвецию» изнутри и узнать о том, как создается атмосфера уюта и комфорта для отдыхающих.

Гастрономический шедевр от бренд-шефа

Ужин сопровождается авторским сетом Classic 2.0, разработанным талантливым бренд-шефом отеля Александром Богдановым. Каждый курс – это искусство, в котором гармонично сочетаются вкусы и текстуры, способные удивить даже самых привередливых гурманов.

Идеальное винное сопровождение

Чтобы полностью насладиться кулинарными изысками, к ужину предлагается тщательно подобранное винное сопровождение от Романа Манжукова. Каждый бокал вина станет идеальным дополнением к блюдам, подчеркивая их вкус и уникальность.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события! «Ужины с Юнисом» – это не только гастрономическое удовольствие, но и увлекательное погружение в мир отельного искусства.