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Утиная охота
Билеты от 1000₽
Киноафиша Утиная охота

Спектакль Утиная охота

18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Утиная охота» — тишина и пустота на грани жизни и смерти

Пасмурный мир, поглощенный серыми оттенками, сливается в одно целое. Ландшафт теряет цвет, а герои пьесы начинают искать смысл в пустоте, в том, что исчезает и уходит.

Образ серой тишины

Туман, покрывающий озеро, создаёт ощущение бездны. Серые утки, потерявшие свою яркость, как и окружающий мир, становятся частью этой безжизненной картины. Ветер, пронизывающий до костей, и осенние листья, разлагающиеся под ногами, напоминают о неизбежности конца. А когда вода начинает биться о лодку, кажется, что всё вокруг стремится продлить своё существование хотя бы на мгновение.

Ожидание тишины и покоя

Как бы ни пытались утки остаться на озере, они улетят, а вода застынет. Всё вокруг исчезнет, и наступит тишина. Но в этой тишине скрывается не только покой — возможно, её сменит пустота. Спектакль расскажет о том, как трудно встретиться с этим пустым пространством.

Искренний разговор о себе

Театр «Чё» продолжает исследовать серьёзные темы, оставаясь верным своему стилю. Премьерный спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» — это не просто острая драма, но и искренний разговор с самим собой. 

Режиссер
Евгений Балтин
В ролях
Александр Туравинин
Алина Туравинина
Евгения Гуранова
Эрик Галлямов
Ирина Щенина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
23 августа
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
19:00 от 1000 ₽

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