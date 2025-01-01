Спектакль Утиная охота

«Утиная охота» — тишина и пустота на грани жизни и смерти

Пасмурный мир, поглощенный серыми оттенками, сливается в одно целое. Ландшафт теряет цвет, а герои пьесы начинают искать смысл в пустоте, в том, что исчезает и уходит.

Образ серой тишины

Туман, покрывающий озеро, создаёт ощущение бездны. Серые утки, потерявшие свою яркость, как и окружающий мир, становятся частью этой безжизненной картины. Ветер, пронизывающий до костей, и осенние листья, разлагающиеся под ногами, напоминают о неизбежности конца. А когда вода начинает биться о лодку, кажется, что всё вокруг стремится продлить своё существование хотя бы на мгновение.

Ожидание тишины и покоя

Как бы ни пытались утки остаться на озере, они улетят, а вода застынет. Всё вокруг исчезнет, и наступит тишина. Но в этой тишине скрывается не только покой — возможно, её сменит пустота. Спектакль расскажет о том, как трудно встретиться с этим пустым пространством.

Искренний разговор о себе

Театр «Чё» продолжает исследовать серьёзные темы, оставаясь верным своему стилю. Премьерный спектакль по пьесе Александра Вампилова «Утиная охота» — это не просто острая драма, но и искренний разговор с самим собой.