У нас в Пютюрбюрге
Киноафиша У нас в Пютюрбюрге

Спектакль У нас в Пютюрбюрге

12+
Режиссер Александра Марискина
Продолжительность 1 час 20 минут, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Комедия по Чехову: вечер трогательных историй в Музее-квартире Бенуа

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который объединяет в себе юмор и щемящую трогательность, характерные для произведений А.П. Чехова. Это комедийное представление, наполненное яркими образами и талантливой игрой актёров, обещает стать удивительным вечером для всех любителей театра.

Музыкальное сопровождение

Спектакль дополнен волшебными звуками рояля и тонким исполнением городского романса. Особое внимание зрителей привлечет чарующий голос Надежды Алексеевой, победительницы множества конкурсов и многократной участницы фестиваля «Весна романса». Ее исполнение добавляет спектаклю дополнительное очарование и глубину.

История спектакля

Первый раз спектакль был представлен 18 ноября 2009 года в Арт-Подвале Бродячей Собаки и с тех пор неизменно собирает полные залы. Он неоднократно успешно выступал в Фонде Российской культуры в Москве, что подтверждает его популярность и высокое качество исполнения.

Сюжет и рассказы Чехова

Зрители станут свидетелями семи историй, соединённых между собой лирическими и юмористическими романсами прошлого. В спектакль вошли такие известные рассказы Чехова, как: «Невидимые миру слезы», «Знакомый мужчина», «Муж», «Предложение», «Загадочная натура», «Комик», «Ушла».

Не упустите возможность насладиться искромётной комедией в исполнении замечательных актёров. Это вечер, который запомнится надолго!

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 25 сентября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 16 октября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
19:00 от 1500 ₽
Санкт-Петербург, 23 ноября
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
17:00 от 1500 ₽

