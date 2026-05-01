Экскурсия по Академии Штиглица: уникальный опыт для любителей искусства

Академия Штиглица — одно из старейших высших учебных заведений России, основанное на средствах барона Александра Штиглица. Это не только уникальный музей, но и действующее учебное заведение, что затрудняет доступ для широкой публики. Тем не менее, у вас есть возможность посетить это выдающееся место!

Уникальная архитектура

Архитектурное оформление здания было разработано талантливым петербургским зодчим М.Е. Месмахером. Академия является ярким примером архитектурного наследия Петербурга и приковывает внимание своей красотой.

Музей академии

В тридцати двух залах музея представлены экспонаты русского и западноевропейского прикладного искусства, а также интерьеры XIX века. В общей сложности вы сможете увидеть почти 3000 предметов, которые отражают исторические эпохи и стили. Опытный гид проведет вас по залам и расскажет историю этого уникального здания.

Важно знать

Обратите внимание: с 10 по 20 июля в Академии будут проходить экзамены, в связи с чем доступ на второй этаж (Большой выставочный зал, Папская галерея, Римская лестница) будет закрыт. В этот период стоимость экскурсии снижена, а ее продолжительность составит 1 час.

Важно! Отмена или перенос экскурсии возможен не менее чем за 48 часов до начала.