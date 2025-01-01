Приглашаем вас окунуться в атмосферу уникального вечернего мероприятия, посвященного истории рода Бенуа. Это невероятное сочетание искусства и архитектуры откроет перед вами богатое наследие, созданное выдающимися архитекторами и художниками на воле императоров, которые формировали культуру России.
Светский вечер ведёт Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка известного архитектора и хранительница культурного наследия своей династии.
Дресс-код не строгий; главное — чувствовать себя удобно и уместно. Для красивых снимков и хорошего настроения рекомендуем выбрать наряды в стиле коктейль или элегантный casual. Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера.
Если вы опаздываете или хотите уйти раньше, не стесняйтесь присоединиться в любое время. У нас нет строгих ограничений — мы рады каждому!