Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Императорская семья и семья Бенуа. Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа
Киноафиша Императорская семья и семья Бенуа. Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа

Императорская семья и семья Бенуа. Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа

0+
Возраст 0+

О выставке

Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире рода Бенуа

Приглашаем вас окунуться в атмосферу уникального вечернего мероприятия, посвященного истории рода Бенуа. Это невероятное сочетание искусства и архитектуры откроет перед вами богатое наследие, созданное выдающимися архитекторами и художниками на воле императоров, которые формировали культуру России.

Программа вечера

  • Приветственный фуршет и знакомство с участниками.
  • Презентация о династии Бенуа и Императорской семье с музыкальными иллюстрациями.
  • Экскурсия по коллекциям семейной арт-галереи — живая связь прошлого и настоящего. Здесь вы увидите живопись, графику, мозаику, редкие издания и ценные документы.
  • Чаепитие и возможность для светских бесед, где вы сможете сделать фотографии в исторических интерьерах и тщательно изучить экспозицию.

Светский вечер ведёт Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка известного архитектора и хранительница культурного наследия своей династии.

Советы для гостей

Дресс-код не строгий; главное — чувствовать себя удобно и уместно. Для красивых снимков и хорошего настроения рекомендуем выбрать наряды в стиле коктейль или элегантный casual. Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера.

Если вы опаздываете или хотите уйти раньше, не стесняйтесь присоединиться в любое время. У нас нет строгих ограничений — мы рады каждому!

Купить билет на выставка Императорская семья и семья Бенуа. Музыкально-интеллектуальные салоны семьи Бенуа

Помощь с билетами
В других городах
Январь
10 января суббота
19:00
Музей-квартира Бенуа Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., 20
от 3500 ₽

В ближайшие дни

МАФ. Основная экспозиция
6+
Инсталляция Современное искусство
МАФ. Основная экспозиция
16 января в 20:00 Музей «Арт и факты»
от 300 ₽
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
6+
Экскурсия Интерактивный
Комбо: квест + интерактивная экскурсия
17 декабря в 16:00 Музей «В Тишине»
от 1250 ₽
Мастер-класс «Угадай аромат»
6+
Мастер-класс
Мастер-класс «Угадай аромат»
3 января в 12:00 Музей «В Тишине»
от 800 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше