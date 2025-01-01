Музыкально-интеллектуальные салоны в исторической квартире рода Бенуа

Приглашаем вас окунуться в атмосферу уникального вечернего мероприятия, посвященного истории рода Бенуа. Это невероятное сочетание искусства и архитектуры откроет перед вами богатое наследие, созданное выдающимися архитекторами и художниками на воле императоров, которые формировали культуру России.

Программа вечера

Приветственный фуршет и знакомство с участниками.

Презентация о династии Бенуа и Императорской семье с музыкальными иллюстрациями.

Экскурсия по коллекциям семейной арт-галереи — живая связь прошлого и настоящего. Здесь вы увидите живопись, графику, мозаику, редкие издания и ценные документы.

Чаепитие и возможность для светских бесед, где вы сможете сделать фотографии в исторических интерьерах и тщательно изучить экспозицию.

Светский вечер ведёт Анастасия Олеговна Мурзина-Бенуа, праправнучка известного архитектора и хранительница культурного наследия своей династии.

Советы для гостей

Дресс-код не строгий; главное — чувствовать себя удобно и уместно. Для красивых снимков и хорошего настроения рекомендуем выбрать наряды в стиле коктейль или элегантный casual. Удобнее всего приехать за 15 минут до начала вечера.

Если вы опаздываете или хотите уйти раньше, не стесняйтесь присоединиться в любое время. У нас нет строгих ограничений — мы рады каждому!