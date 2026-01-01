Спектакль Трое на качелях

Три незнакомца и один роковой случай

Три совершенно незнакомых друг с другом человека отправляются по своим делам, но волей судьбы пересекаются в одной точке, где их никто не ждет, а выбраться невозможно.

Абсолютно разные личности в одинаковых обстоятельствах

Злокозненный фатум ставит героев в одинаково странные и неизбежные условия. Что они предпримут? Как будут развиваться их отношения?

Смех, интрига и пища для размышлений

Спектакль удивляет сочетанием юмора, интриги и глубоких мыслей. Зрители найдут в нем что-то своё: философский подтекст, детективный сюжет или просто весёлые приключения героев.

Блестящий актерский состав

В ролях: Сергей Астахов, Ярослав Бойко, Андрей Кайков и Надежда Тегунова.

Увлекательный проект от талантливого продюсера

Продюсером постановки выступил Андрей Феофанов, что обещает яркое и незабываемое зрелище.