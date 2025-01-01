Спектакль Три мушкетера

«Три мушкетера» — это динамичное и озорное мюзикл-шоу для всей семьи с любимыми песнями Максима Дунаевского на стихи Марка Розовского и Юрия Ряшенцева. Мюзикл — единственная на сегодняшний день постановка в Москве, которая сочетает живой вокал, захватывающие бои на шпагах, сногсшибательные трюки, зажигательные танцы и проникновенные драматические эпизоды.
Оригинальная трактовка образов персонажей
Этот спектакль не оставляет равнодушным: он то безудержно веселый, то пронзительно печальный, заряжая дерзкой энергией юности. Оригинальная режиссерская трактовка образов персонажей раскрывает неожиданные грани их характеров, заставляя по-новому оценить их поступки.
Длительность и возрастные ограничения
Продолжительность мюзикла — 3 часа (с антрактом). Возрастные ограничения: 12+.
Основные исполнители
Творческая команда
Приходите в этот захватывающий мир мушкетеров, где зрелищные бои, трюки и драматические моменты переплетаются с зажигательной музыкой и танцами!