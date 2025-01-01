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Три мушкетера
Билеты от 1800₽
Киноафиша Три мушкетера

Спектакль Три мушкетера

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте/спектакле

Зрелищное шоу для всей семьи

«Три мушкетера» — это динамичное и озорное мюзикл-шоу для всей семьи с любимыми песнями Максима Дунаевского на стихи Марка Розовского и Юрия Ряшенцева. Мюзикл — единственная на сегодняшний день постановка в Москве, которая сочетает живой вокал, захватывающие бои на шпагах, сногсшибательные трюки, зажигательные танцы и проникновенные драматические эпизоды.

Оригинальная трактовка образов персонажей
Этот спектакль не оставляет равнодушным: он то безудержно веселый, то пронзительно печальный, заряжая дерзкой энергией юности. Оригинальная режиссерская трактовка образов персонажей раскрывает неожиданные грани их характеров, заставляя по-новому оценить их поступки.

Длительность и возрастные ограничения
Продолжительность мюзикла — 3 часа (с антрактом). Возрастные ограничения: 12+.

Основные исполнители

  • Д’Артаньян — Евгений Егоров, Александр Богданов
  • Атос — Ефим Колитинов, Алексей Лысенко
  • Портос — Константин Муранов
  • Арамис — Андрей Шугов, Эмиль Киракосян
  • Миледи — Яна Куц, Анастасия Негинская
  • Король Людовик XIII — Владимир Филиппов
  • Кардинал Ришелье — Олег Лицкевич

Творческая команда

  • Стихи — Юрий Ряшенцев
  • Музыка — Максим Дунаевский
  • Либретто — Марка Розовского по роману А.Дюма
  • Режиссер-постановщик — Стас Намин
  • Режиссер — Сергей Красноперец
  • Художник-постановщик — Мария Орлова
  • Аранжировки и запись фонограмм — Владислав Петровс

Приходите в этот захватывающий мир мушкетеров, где зрелищные бои, трюки и драматические моменты переплетаются с зажигательной музыкой и танцами!

Режиссер
Стас Намин
В ролях
Евгений Егоров
Евгений Егоров
Александр Богданов
Алексей Лысенко
Алексей Лысенко
Андрей Шугов
Андрей Шугов

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
19:00 от 1800 ₽

Фотографии

Три мушкетера Три мушкетера Три мушкетера Три мушкетера Три мушкетера Три мушкетера

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