Спектакль Три мушкетера

Зрелищное шоу для всей семьи

«Три мушкетера» — это динамичное и озорное мюзикл-шоу для всей семьи с любимыми песнями Максима Дунаевского на стихи Марка Розовского и Юрия Ряшенцева. Мюзикл — единственная на сегодняшний день постановка в Москве, которая сочетает живой вокал, захватывающие бои на шпагах, сногсшибательные трюки, зажигательные танцы и проникновенные драматические эпизоды.

Оригинальная трактовка образов персонажей

Этот спектакль не оставляет равнодушным: он то безудержно веселый, то пронзительно печальный, заряжая дерзкой энергией юности. Оригинальная режиссерская трактовка образов персонажей раскрывает неожиданные грани их характеров, заставляя по-новому оценить их поступки.

Длительность и возрастные ограничения

Продолжительность мюзикла — 3 часа (с антрактом). Возрастные ограничения: 12+.

Основные исполнители

Д’Артаньян — Евгений Егоров, Александр Богданов

— Евгений Егоров, Александр Богданов Атос — Ефим Колитинов, Алексей Лысенко

— Ефим Колитинов, Алексей Лысенко Портос — Константин Муранов

— Константин Муранов Арамис — Андрей Шугов, Эмиль Киракосян

— Андрей Шугов, Эмиль Киракосян Миледи — Яна Куц, Анастасия Негинская

— Яна Куц, Анастасия Негинская Король Людовик XIII — Владимир Филиппов

— Владимир Филиппов Кардинал Ришелье — Олег Лицкевич

Творческая команда

Стихи — Юрий Ряшенцев

— Юрий Ряшенцев Музыка — Максим Дунаевский

— Максим Дунаевский Либретто — Марка Розовского по роману А.Дюма

— Марка Розовского по роману А.Дюма Режиссер-постановщик — Стас Намин

— Стас Намин Режиссер — Сергей Красноперец

— Сергей Красноперец Художник-постановщик — Мария Орлова

— Мария Орлова Аранжировки и запись фонограмм — Владислав Петровс

Приходите в этот захватывающий мир мушкетеров, где зрелищные бои, трюки и драматические моменты переплетаются с зажигательной музыкой и танцами!