Три кота. Ура подарки!!!
Киноафиша Три кота. Ура подарки!!!

Спектакль Три кота. Ура подарки!!!

0+
Возраст 0+

О спектакле

Приглашаем вас на захватывающее детское новогоднее представление «Три кота»

Приглашаем вас на захватывающее детское новогоднее представление «Три кота», которое пройдет в Волгограде. Этот спектакль станет настоящим праздником для детей и их родителей, погружая зрителей в волшебную атмосферу зимних праздников.

О спектакле

«Три кота» — это яркое и увлекательное шоу, основанное на одноименном мультипликационном сериале, который полюбился детям по всему миру. Главные герои — три котенка по имени Коржик, Барыш и Картуз — ждут праздника и готовятся к нему со всей их обычной энергией и оптимизмом.

Что вас ждет

На спектакле детей ждут незабываемые приключения, зажигательные песни и танцы. Участники смогут не только наслаждаться театральным действием, но и активно участвовать в нем, помогая героям справиться с неожиданными задачами.

Интересные факты

  • Сюжет основан на дружбе, взаимопомощи и щедрости — основных ценностях, которые особенно важны в новогодний период.
  • Спектакль призван развивать творческие способности детей и научить их работать в команде.

Не упустите возможность подарить вашему ребенку незабываемые впечатления и хорошее настроение! Спектакль пройдет с яркими декорациями, интерактивными элементами и, конечно же, новогодними подарками для всех маленьких зрителей. Увидимся на представлении!

В других городах
Декабрь
Январь
27 декабря суббота
12:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 800 ₽
14:30
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 800 ₽
28 декабря воскресенье
12:00
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 800 ₽
14:30
У Финляндского Санкт-Петербург, Арсенальная наб., 13/1
от 800 ₽
9 января пятница
12:00
Дом офицеров Волгоград, просп. имени В.И.Ленина, 31
от 1000 ₽
10 января суббота
12:00
Волгоградский ОЦНТ Волгоград, б-р Энгельса, 1а
от 900 ₽

