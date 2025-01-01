The Slowhands. Eric Clapton Tribute!

Эрик Клептон: трибьют шоу в исполнении The Backstage Band

Приглашаем всех почитателей настоящей музыки на уникальный концерт, посвященный дню рождения легендарного музыканта Эрика Клептона. На сцене выступит группа The Backstage Band во главе с талантливым музыкантом Юрием Новгородским.

Волшебство музыки

Группа The Backstage Band исполнит самые знаменитые хиты Клептона, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Это будет незабываемое путешествие по миру его музыки, которое заставит вспомнить о лучших моментах творчества Мастера.

Сюрпризы от московских музыкантов

Не упустите возможность насладиться живыми выступлениями блестящих музыкантов, которые известны своим уважением к наследию Клептона. Вас ждут невероятные сюрпризы, подготовленные специально для этого концерта.

Приходите и откройте для себя заново будоражащий вкус истинной музыки в исполнении настоящих ценителей!