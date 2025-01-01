Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
The Slowhands. Eric Clapton Tribute!
Билеты от 1000₽
Киноафиша The Slowhands. Eric Clapton Tribute!

The Slowhands. Eric Clapton Tribute!

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Эрик Клептон: трибьют шоу в исполнении The Backstage Band

Приглашаем всех почитателей настоящей музыки на уникальный концерт, посвященный дню рождения легендарного музыканта Эрика Клептона. На сцене выступит группа The Backstage Band во главе с талантливым музыкантом Юрием Новгородским.

Волшебство музыки

Группа The Backstage Band исполнит самые знаменитые хиты Клептона, которые не оставят равнодушными ни одного зрителя. Это будет незабываемое путешествие по миру его музыки, которое заставит вспомнить о лучших моментах творчества Мастера.

Сюрпризы от московских музыкантов

Не упустите возможность насладиться живыми выступлениями блестящих музыкантов, которые известны своим уважением к наследию Клептона. Вас ждут невероятные сюрпризы, подготовленные специально для этого концерта.

Приходите и откройте для себя заново будоражащий вкус истинной музыки в исполнении настоящих ценителей!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽
21 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
2 сентября в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Главстендап Шоу
18+
Юмор
Главстендап Шоу
12 сентября в 18:00 Glavstandup Hall
от 790 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
3 ноября в 16:00 Руки вверх!
от 990 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше