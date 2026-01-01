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Театрик «Зеленый гусь»
Киноафиша Театрик «Зеленый гусь»

Спектакль Театрик «Зеленый гусь»

Постановка
Мимигранты 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Мир абсурда и неожиданностей

Клоун-мим-театр «Мимигранты» с гордостью представляет самый знаменитый и самый маленький театрик в мире — «Зеленый гусь»! Вдохновленный творчеством Константы Ильдефонса Галчинского, этого непредсказуемого польского поэта и короля абсурда, спектакль обещает удивить зрителей своей оригинальностью и игривостью.

Путь к абсурду

Галчинский не принадлежал ни к одной литературной школе. Он мастерски смешивал уличные и высокохудожественные мотивы, взаимодействуя с такими понятиями, как барокко и современность, абсурд и политика. Его творчество порой напоминало игру жонглера, который с легкостью обращается со словами и метафорами. Не зря его идеи сопоставляют с творчеством таких мастеров, как Тиль Уленшпигель или Сальвадор Дали.

Жизнь театра

В «Зеленом гусе» жизнь кипит не только на сцене, но и за кулисами. Отношения артистов постоянно меняют ход спектакля, новые участники появляются неожиданно, а шутки одного артиста над другим могут полностью изменить сюжет. Артисты меняются ролями, жонглируют образами и разыгрывают сценки, написанные Галчинским, но не всегда следуя его сценарию.

Форма и жанр

Спектакль определен как кабаре, что задает артистам особую манеру существования в рамках представления. Кабаре — это идеальная платформа для коротких историй и этюдов, позволяющая артистам общаться с публикой, импровизировать и вводить авторскую речь через условного конферансье. Актеры театрика «Зеленый гусь» не только создают спектакль на глазах удивленной публики, но и выстраивают отношения друг с другом и с автором, который дал им жизнь.

Спектакль-калейдоскоп

«Зеленый гусь» — это калейдоскоп смешных, парадоксальных и лирических миниатюр, которые балансируют на стыке драматического и клоунского жанров. Спектакль вырастает до притчи о Создателе и его Создании, оставляя зрителей в ожидании новых открытий.

Команда спектакля

  • Режиссер: Татьяна Дрёмова
  • Художник-постановщик/художник по костюмам: Анастасия Панфилова
  • Балетмейстер: Михаил Чайкасов
  • Художник по свету: Владимир Суханов
  • Звукорежиссер: Олег Панин

Не упустите возможность стать частью этого удивительного театрального опыта!

Режиссер
Татьяна Дремова
В ролях
Никита Кузьмин
Мария Маджаро
Олег Крамарь
Евгений Борисов
Алексей Ильинский
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