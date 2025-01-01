Экскурсия в Александринском театре

В Александринском театре состоится уникальная экскурсия «Театральный пролог», во время которой зрители смогут познакомиться с историей создания одного из самых известных театров России, архитектурного шедевра Карла Иосифовича Росси. Участники экскурсии пройдут через Каретную галерею, Зрительское и Царское фойе, а также узнают все тайны Царской ложи и Личной ложи императора Николая I.

Экскурсия для любителей театральной истории

Во время экскурсии вы насладитесь увлекательными рассказами о находках, обнаруженных под полом зрительного зала во время реконструкции театра в 2006 году, и погружением в захватывающие театральные легенды. Также вам будет открыта экспозиция «Музей русской драмы» на третьем ярусе, где представлены старинные костюмы и реквизит из спектаклей XIX–XX веков. Среди экспонатов можно увидеть оригинальный костюм из знаменитого «Маскарада» В. Э. Мейерхольда (1917) и другие работы выдающегося художника А. Я. Головина.

Важная информация для участников

Экскурсия предназначена для зрителей, которые планируют посетить вечерний спектакль. Обратите внимание, что в ходе экскурсии будет недоступен зрительный зал и Царская ложа.

Вход в театр открывается за 10 минут до начала экскурсии. Сбор группы пройдет в нижнем зрительском фойе, у чаши.