Театральный пролог
12+
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия в Александринском театре

В Александринском театре состоится уникальная экскурсия «Театральный пролог», во время которой зрители смогут познакомиться с историей создания одного из самых известных театров России, архитектурного шедевра Карла Иосифовича Росси. Участники экскурсии пройдут через Каретную галерею, Зрительское и Царское фойе, а также узнают все тайны Царской ложи и Личной ложи императора Николая I.

Экскурсия для любителей театральной истории

Во время экскурсии вы насладитесь увлекательными рассказами о находках, обнаруженных под полом зрительного зала во время реконструкции театра в 2006 году, и погружением в захватывающие театральные легенды. Также вам будет открыта экспозиция «Музей русской драмы» на третьем ярусе, где представлены старинные костюмы и реквизит из спектаклей XIX–XX веков. Среди экспонатов можно увидеть оригинальный костюм из знаменитого «Маскарада» В. Э. Мейерхольда (1917) и другие работы выдающегося художника А. Я. Головина.

Важная информация для участников

Экскурсия предназначена для зрителей, которые планируют посетить вечерний спектакль. Обратите внимание, что в ходе экскурсии будет недоступен зрительный зал и Царская ложа.

Вход в театр открывается за 10 минут до начала экскурсии. Сбор группы пройдет в нижнем зрительском фойе, у чаши.

Январь
2 января пятница
12:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
17:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
3 января суббота
12:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
17:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
4 января воскресенье
12:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
17:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
5 января понедельник
12:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
17:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
6 января вторник
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
11 января воскресенье
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
13 января вторник
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
16 января пятница
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
17 января суббота
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
18 января воскресенье
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
20 января вторник
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
21 января среда
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
23 января пятница
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
24 января суббота
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
29 января четверг
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
30 января пятница
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽
31 января суббота
18:00
Александринский театр Санкт-Петербург, пл. Островского, 6
от 600 ₽

