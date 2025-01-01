Спектакль Тайное общество домашних животных

Новый год по правилам Тайного Общества

На тайном-тайном чердаке скрывается Тайное Общество Домашних Животных, и у них возникла серьезная проблема! Как же им встретить Новый год, если они совершенно не знают, как это сделать?

На сцене встретятся четыре необычных героя: кот Василий, крыса Элеонора Степановна, крольчиха Пушинка и черепаха Тортилла. Вместе они отправятся на захватывающее приключение, полное загадок и неожиданностей.

Загадка пропавшего хомяка

Но это еще не все! Куда пропал хомяк Матвей? Его исчезновение добавляет интриги в их новогоднюю историю. Кто сможет помочь нашим героям решить эту задачу и вернуть хомяка?

Спектакль для всей семьи

Приглашаем детей в возрасте от 7 до 14 лет и их родителей на увлекательное представление, которое не только развеселит, но и научит важным жизненным урокам о дружбе и взаимопомощи.

Не упустите шанс стать частью этой новогодней сказки, которая подарит вам незабываемые эмоции и радость!