Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тайное общество домашних животных
Киноафиша Тайное общество домашних животных

Спектакль Тайное общество домашних животных

Постановка
Творческое объединение «Нетеатр» 12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Новый год по правилам Тайного Общества

На тайном-тайном чердаке скрывается Тайное Общество Домашних Животных, и у них возникла серьезная проблема! Как же им встретить Новый год, если они совершенно не знают, как это сделать?

На сцене встретятся четыре необычных героя: кот Василий, крыса Элеонора Степановна, крольчиха Пушинка и черепаха Тортилла. Вместе они отправятся на захватывающее приключение, полное загадок и неожиданностей.

Загадка пропавшего хомяка

Но это еще не все! Куда пропал хомяк Матвей? Его исчезновение добавляет интриги в их новогоднюю историю. Кто сможет помочь нашим героям решить эту задачу и вернуть хомяка?

Спектакль для всей семьи

Приглашаем детей в возрасте от 7 до 14 лет и их родителей на увлекательное представление, которое не только развеселит, но и научит важным жизненным урокам о дружбе и взаимопомощи.

Не упустите шанс стать частью этой новогодней сказки, которая подарит вам незабываемые эмоции и радость!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 9 августа
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
12:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 6 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
12:00 от 700 ₽
Нижний Новгород, 20 сентября
Творческое объединение «Нетеатр» Нижний Новгород, Б.Покровская, 4д
12:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Скоморох-шоу. Часть вторая. Сказки без Пушкина
16+
Комедия Музыка Иммерсивный
Скоморох-шоу. Часть вторая. Сказки без Пушкина
31 июля в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 700 ₽
Разговоры влюбленных
16+
Комедия
Разговоры влюбленных
11 сентября в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 800 ₽
Скоморох-шоу. Часть вторая. Сказки без Пушкина
16+
Комедия Музыка Иммерсивный
Скоморох-шоу. Часть вторая. Сказки без Пушкина
15 августа в 19:00 Творческое объединение «Нетеатр»
от 700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше