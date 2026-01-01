Оповещения от Киноафиши
Тартюф
Одна из самых популярных комедий Мольера
О спектакле

Спектакль «Тартюф» в Государственном театре наций

В Государственном театре наций состоится премьера спектакля по пьесе Мольера «Тартюф». Это одна из самых известных комедий автора, написанная в 1664 году, которая остро критикует лицемерие и ханжество. Главный герой, Тартюф, плут и лицемер, использует Священное Писание, чтобы обмануть семью Оргона.

Режиссёр Евгений Писарев, известный по спектаклю «Идиот», предлагает современную интерпретацию классической пьесы. Действие перенесено в современную Францию, где Тартюф предстает как циник, использующий благочестие для своих корыстных целей. В главных ролях – Сергей Волков, Игорь Гордин и Аня Чиповская.

Новая трактовка классики

Писарев решает по-новому взглянуть на комедийный сюжет, интерпретируя его как реальную историю с актуальными проблемами. Спектакль основан на новом переводе текста, который наполнен ироничными интонациями и языковыми играми. Особняк, в который перенесены действия, принадлежит буржуазной семье с сомнительной репутацией.

В трактовке режиссера Тартюф уже не просто «мошенник двоедушный», а циник, желающий отобрать у Оргона всё, что ему дорого: дом, семью и деньги.

Актерский состав и жанр спектакля

Евгений Писарев объясняет свой выбор актёра для главной роли: «Мне хочется, чтобы Тартюф был перевёрнутым князем Мышкиным, поэтому я позвал на заглавную роль Сергея Волкова, который несколько лет назад репетировал в спектакле «Идиот», увы, не дошедшем до премьеры». Несмотря на серьёзный подход, режиссёр отмечает, что спектакль представляет собой «семейное драмеди», в котором юмор и узнаваемые ситуации будут сочетаться с сатирическим мотивом.

Награды и достижения

Спектакль «Тартюф» был удостоен премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший спектакль сезона», что подчеркивает его значимость и внимание, которое он привлекает в театральном мире.

