Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Скарлет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Таня
Билеты от 600₽
Киноафиша Таня

Спектакль Таня

16+
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О спектакле

Спектакль о любви и самопознании

В Губернском театре представляют драматический спектакль «Таня». Это история о сложных отношениях, выборе и поисках себя в мире, полном иллюзий и предательств.

Сюжет

Любовь пришла в жизнь Тани, словно яркое солнце, но вскоре затмила всё вокруг. Друзья, институт, собственные интересы остались в прошлом, когда она полностью отдалась Герману — его карьере и амбициям. Однако, появление сильной и уверенной женщины перевернёт её мир, оставив Таню наедине со своими мыслями и чувствами.

Путь к себе

С предательством приходит осознание. Кто же такая Таня? Что она на самом деле хочет от жизни? Спектакль рассказывает о её непростом пути к независимости и самопознанию — от наивной мечтательницы до уверенной в себе личности.

Почему стоит посетить

Данная постановка актуальна для каждого, кто задумывался о смысле любви и ценности самоуважения. Откройте для себя внутренний мир Тани и задайте себе важные вопросы, которые волнуют каждого из нас.

Купить билет на спектакль Таня

Помощь с билетами
Апрель
4 апреля суббота
19:00
Губернский театр Москва, Волгоградский просп., 121
от 600 ₽

Фотографии

Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня Таня

В ближайшие дни

Умная собачка Соня
0+
Мюзикл Детский
Умная собачка Соня
8 марта в 12:00 Детский театр «А-Я»
от 1100 ₽
Солнце Ландау
16+
Премьера Драма
Солнце Ландау
21 апреля в 19:00 Театр им. Вахтангова
от 1100 ₽
Волшебник Изумрудного города
6+
Мюзикл Детский
Волшебник Изумрудного города
28 июня в 12:00 Детский музыкальный театр юного актера. Новая сцена
от 500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше