Суперstars (Москва)
Спектакль Суперstars (Москва)

16+
Возраст 16+

О спектакле

Возвращение в свет: комедия о забытой славе

Герои этой комедии когда-то были очень популярной актерской парой. Их жизнь была наполнена деньгами, славой и красными дорожками. Однако, с течением времени, они оказались забытыми обществом. Публика отвернулась, карьера пошла на спад, и их мир наполнился предательством, изменами и вредными привычками.

Спустя долгие годы, когда надежда вновь обретения любви и успеха кажется призрачной, они встречаются вновь. Суждено ли им восстановить свои отношения, вернуть место в профессии и вновь увидеть свое имя на страницах глянца?

Режиссер
Роман Самгин
В ролях
Олеся Железняк
Павел Савинков
Олег Кассин
Дмитрий Миллер
Антон Эльдаров
