Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Сказка оживает на сцене Нового драматического театра

Приглашаем вас на незабываемое представление, основанное на сказках великого Г.-Х. Андерсена. В центре сюжета — всем известная и любимая с детства история о «Стойком оловянном солдатике».

Волшебные герои

На сцене оживают главные персонажи: Оловянный Солдатик и Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей. Каждый из них принесет маленьким зрителям свою интересную, но немного грустную историю. Это будет настоящая встреча с детством, полная эмоций и волшебства.

Битва со злом

Но не все так просто! Вместе герои должны противостоять злому страшному Троллю, который угрожает их счастью. Только объединив свои силы, они смогут преодолеть все преграды и найти путь к свету.

Интересные факты

Стоит отметить, что Г.-Х. Андерсен — не только автор сказок, но и поэт, чьи произведения переведены на множество языков. Его творчество вдохновляет театралов по всему миру, и каждый спектакль — это возможность погрузиться в атмосферу волшебства и сказки.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия! Билеты уже в продаже!