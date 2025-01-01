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Стойкий оловянный солдатик
Билеты от 800₽
Киноафиша Стойкий оловянный солдатик

Спектакль Стойкий оловянный солдатик

Постановка
Новый драматический театр 6+
Продолжительность 1 час 25 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 800₽

О концерте/спектакле

Сказка оживает на сцене Нового драматического театра

Приглашаем вас на незабываемое представление, основанное на сказках великого Г.-Х. Андерсена. В центре сюжета — всем известная и любимая с детства история о «Стойком оловянном солдатике».

Волшебные герои

На сцене оживают главные персонажи: Оловянный Солдатик и Балерина, Старая Кукла и Механический Соловей. Каждый из них принесет маленьким зрителям свою интересную, но немного грустную историю. Это будет настоящая встреча с детством, полная эмоций и волшебства.

Битва со злом

Но не все так просто! Вместе герои должны противостоять злому страшному Троллю, который угрожает их счастью. Только объединив свои силы, они смогут преодолеть все преграды и найти путь к свету.

Интересные факты

Стоит отметить, что Г.-Х. Андерсен — не только автор сказок, но и поэт, чьи произведения переведены на множество языков. Его творчество вдохновляет театралов по всему миру, и каждый спектакль — это возможность погрузиться в атмосферу волшебства и сказки.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного путешествия! Билеты уже в продаже!

Режиссер
Владимир Богатырев
В ролях
Евгений Рубин
Артем Глухов
Владислав Владимиров
Екатерина Кобба
Олег Бурыгин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Новый драматический театр Москва, Проходчиков, 2
12:00 от 800 ₽

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