Государственная Третьяковская галерея предлагает зрителям уникальную выставку, приуроченную к 150-летию со дня рождения выдающегося скульптора Степана Эрьзи. Экспозиция проходит на Крымском Валу, 10, в залах 39-42.
Выставка объединяет более 80 произведений, отражающих развитие творчества Эрьзя от его ранних работ до зрелых произведений, созданных во время его аргентинского периода. Степан Дмитриевич Эрьзя (1876–1959) оставил глубокий след в истории русского и мирового искусства как виртуозный резчик по дереву и мастер пластики. Он особенное внимание уделял редким породам деревьев, таким как кебрачо и альгарробо.
Искусство Эрьзя пронизано мифологическими сюжетами, что делает его работы уникальными. По его мнению, миф служит средством осмысления истории, природы человека и культурной памяти народов. Название выставки подчеркивает эту ключевую особенность его творчества.
Экспозиция включает три тематических раздела: «Проживание истории», «Заложник красоты» и «Лица мира». Каждый из разделов посвящен важным аспектам — от героических образов до женской красоты и национальных характеров. Подобная структура позволяет глубже понять идеи и чувства, вложенные мастером в его работы.
Дополняет выставку мультимедийная инсталляция «Эрьзя: новое измерение», разработанная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Эта инсталляция позволяет зрителям по-новому взглянуть на знаменитые произведения Эрьзя, значимость которых в истории отечественной скульптуры трудно переоценить.
Межмузейный проект включает шедевры из собрания Государственной Третьяковской галереи, коллекций Государственного Русского музея и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Выставка путешествует по стране и после Санкт-Петербурга будет представлена в Москве, а завершит свой маршрут в Музее имени С.Д. Эрьзи в Саранске.