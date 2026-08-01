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Степан Эрьзя. Мифология скульптуры
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Киноафиша Степан Эрьзя. Мифология скульптуры

Степан Эрьзя. Мифология скульптуры

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О выставке

Выставка скульптур Степана Эрьзя в Третьяковской галерее

Государственная Третьяковская галерея предлагает зрителям уникальную выставку, приуроченную к 150-летию со дня рождения выдающегося скульптора Степана Эрьзи. Экспозиция проходит на Крымском Валу, 10, в залах 39-42.

Творческий путь мастера

Выставка объединяет более 80 произведений, отражающих развитие творчества Эрьзя от его ранних работ до зрелых произведений, созданных во время его аргентинского периода. Степан Дмитриевич Эрьзя (1876–1959) оставил глубокий след в истории русского и мирового искусства как виртуозный резчик по дереву и мастер пластики. Он особенное внимание уделял редким породам деревьев, таким как кебрачо и альгарробо.

Мифология и искусство

Искусство Эрьзя пронизано мифологическими сюжетами, что делает его работы уникальными. По его мнению, миф служит средством осмысления истории, природы человека и культурной памяти народов. Название выставки подчеркивает эту ключевую особенность его творчества.

Разделы экспозиции

Экспозиция включает три тематических раздела: «Проживание истории», «Заложник красоты» и «Лица мира». Каждый из разделов посвящен важным аспектам — от героических образов до женской красоты и национальных характеров. Подобная структура позволяет глубже понять идеи и чувства, вложенные мастером в его работы.

Инновационные подходы

Дополняет выставку мультимедийная инсталляция «Эрьзя: новое измерение», разработанная при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Эта инсталляция позволяет зрителям по-новому взглянуть на знаменитые произведения Эрьзя, значимость которых в истории отечественной скульптуры трудно переоценить.

Перемещение выставки

Межмузейный проект включает шедевры из собрания Государственной Третьяковской галереи, коллекций Государственного Русского музея и Мордовского республиканского музея изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи. Выставка путешествует по стране и после Санкт-Петербурга будет представлена в Москве, а завершит свой маршрут в Музее имени С.Д. Эрьзи в Саранске.

Купить билет на выставка Степан Эрьзя. Мифология скульптуры

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Август
Сентябрь
Октябрь
13 августа четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14 августа пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15 августа суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16 августа воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17 августа понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18 августа вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19 августа среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
20 августа четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
21 августа пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
22 августа суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
23 августа воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
24 августа понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
25 августа вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
26 августа среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
27 августа четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
28 августа пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
29 августа суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
30 августа воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
31 августа понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
1 сентября вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
2 сентября среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
3 сентября четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
4 сентября пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
5 сентября суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
6 сентября воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
7 сентября понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
8 сентября вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
9 сентября среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10 сентября четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11 сентября пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
12 сентября суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
13 сентября воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
14 сентября понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
15 сентября вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
16 сентября среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
17 сентября четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
18 сентября пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
19 сентября суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
20 сентября воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
21 сентября понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
22 сентября вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
23 сентября среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
24 сентября четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
25 сентября пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
26 сентября суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
27 сентября воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
28 сентября понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
29 сентября вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
30 сентября среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
1 октября четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
2 октября пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
3 октября суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
4 октября воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
5 октября понедельник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
6 октября вторник
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
7 октября среда
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
8 октября четверг
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
9 октября пятница
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
10 октября суббота
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10
11 октября воскресенье
09:00
Новая Третьяковка Москва, Крымский Вал, 10

Фотографии

Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры Степан Эрьзя. Мифология скульптуры

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