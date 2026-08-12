Интерактивная экспозиция в Дарвиновском музее

Приглашаем вас открыть для себя удивительных представителей древнего мира на интерактивной мультимедийной экспозиции «Пройди путем эволюции» в Дарвиновском музее. Это захватывающее мероприятие погружает посетителей в историю Земли, начиная с 3,5 миллиарда лет назад.

Ключевые моменты экспозиции

Вы сможете пройти по лабиринту эволюции, отвечая на вопросы, которые помогут проследить за возникновением и развитием различных видов. Узнайте, какие животные, обитавшие в морях более 400 миллионов лет назад, дожили до наших дней, и познакомьтесь с такими необычными существами, как каламиты и вероятные предки птиц.

Интерактивные задания

Вас ждут множественные интерактивные задания: что за камень можно использовать, чтобы разжечь огонь? На кого охотились неандертальцы? Не стоит беспокоиться, если ваши ответы окажутся неверными — в экспозиции всегда можно найти правильное решение!

Уникальные экспонаты

Вы увидите более 50 моделей древних животных и растений в натуральную величину. Это уникальная возможность прикоснуться к минералам, окаменелым раковинам, отпечаткам первой птицы на Земле — археоптерикса, а также к зубу мамонта и трилобиту.

Входная зона

Входная зона экспозиции выполнена в виде ленты времени, переносящей вас на сотни миллионов лет назад. Вас ждёт захватывающее путешествие в тёплое море, где когда-то плескались удивительные существа. Воспоминания о древних трилобитах, панцирных рыбах, аммонитах и других видах сохранены до наших дней, и их можно трогать.

Не упустите возможность стать частью этой удивительной экспозиции и узнать больше о мире, в котором мы живём!