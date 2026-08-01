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Стекло в скульптуре
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Стекло в скульптуре

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О выставке

Выставка «Стекло в скульптуре» в Строгановском дворце

В Строгановском дворце Русского музея открывается выставка «Стекло в скульптуре», на которой будет представлено около 60 уникальных стеклянных скульптур. Экспозиция великолепно гармонирует с архитектурой роскошного XVIII века дворца, в котором соединились пышность барокко и изящество классицизма.

Стекло — материал, которому с древних времён было свойственно сохранять тайны производства. Ранее обладание произведениями из стекла было доступно лишь избранным, сегодня же технологии его изготовления достигли нового уровня. Это позволит зрителям ознакомиться с эволюцией работ мастеров XX века и узнать об их творческих поисках.

От раннего до современного искусства

На выставке вы сможете увидеть работы, начиная с ранних реалистических портретов Веры Мухиной, таких как «Женский торс» и «Бюст Н.Н. Качалова», до современных произведений ведущих авторов: Юлии Мерзликиной, Игоря Томского, Елены Дубской и других художников.

В диалоге с этими мастерами в залах будут представлены произведения петербургских скульпторов: пласты Льва Сморгона, объекты Сергея Борисова и работы Константина Симуна и Дмитрия Каминкера. Коллекция, формировавшаяся на протяжении десятилетий, охватывает период с 1940-х годов до настоящего времени.

Современные технологии и художественные эксперименты

Сегодня художественное стекло перестало быть явлением только декоративного искусства. Многие профессиональные скульпторы активно используют стекло в своих работах, создавая сложные трёхмерные композиции и арт-объекты. Вера Мухина как-то сказала: «Стекло — это скульптурный материал», и этого подтверждением стали яркие и сложные стеклянные произведения, которые можно увидеть на первой этаже Строгановского дворца.

Выставка «Стекло в скульптуре» представляет собой уникальную возможность увидеть, как современное искусство взаимодействует с традициями, и оценить многообразие пластических экспериментов, доступных зрителям.

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13 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 августа вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 августа среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 августа четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 августа пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 августа суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 августа воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
31 августа понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 сентября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 сентября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 сентября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
27 сентября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
28 сентября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
29 сентября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
30 сентября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
1 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
2 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
3 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
4 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
5 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
6 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
7 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
8 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
9 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
10 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
11 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
12 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
13 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
14 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
15 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
16 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
17 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
18 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
19 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
20 октября вторник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
21 октября среда
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
22 октября четверг
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
23 октября пятница
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
24 октября суббота
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
25 октября воскресенье
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17
26 октября понедельник
09:00
Строгановский дворец Санкт-Петербург, Невский просп., 17

В ближайшие дни

Пять разводных мостов
0+
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