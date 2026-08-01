Выставка «Стекло в скульптуре» в Строгановском дворце

В Строгановском дворце Русского музея открывается выставка «Стекло в скульптуре», на которой будет представлено около 60 уникальных стеклянных скульптур. Экспозиция великолепно гармонирует с архитектурой роскошного XVIII века дворца, в котором соединились пышность барокко и изящество классицизма.

Стекло — материал, которому с древних времён было свойственно сохранять тайны производства. Ранее обладание произведениями из стекла было доступно лишь избранным, сегодня же технологии его изготовления достигли нового уровня. Это позволит зрителям ознакомиться с эволюцией работ мастеров XX века и узнать об их творческих поисках.

От раннего до современного искусства

На выставке вы сможете увидеть работы, начиная с ранних реалистических портретов Веры Мухиной, таких как «Женский торс» и «Бюст Н.Н. Качалова», до современных произведений ведущих авторов: Юлии Мерзликиной, Игоря Томского, Елены Дубской и других художников.

В диалоге с этими мастерами в залах будут представлены произведения петербургских скульпторов: пласты Льва Сморгона, объекты Сергея Борисова и работы Константина Симуна и Дмитрия Каминкера. Коллекция, формировавшаяся на протяжении десятилетий, охватывает период с 1940-х годов до настоящего времени.

Современные технологии и художественные эксперименты

Сегодня художественное стекло перестало быть явлением только декоративного искусства. Многие профессиональные скульпторы активно используют стекло в своих работах, создавая сложные трёхмерные композиции и арт-объекты. Вера Мухина как-то сказала: «Стекло — это скульптурный материал», и этого подтверждением стали яркие и сложные стеклянные произведения, которые можно увидеть на первой этаже Строгановского дворца.

Выставка «Стекло в скульптуре» представляет собой уникальную возможность увидеть, как современное искусство взаимодействует с традициями, и оценить многообразие пластических экспериментов, доступных зрителям.