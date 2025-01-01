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Стас Пьеха
Билеты от 8500₽
Киноафиша Стас Пьеха

Стас Пьеха

Наследник знаменитой эстрадной династии 18+
Возраст 18+
Билеты от 8500₽

О концерте/спектакле

Долгожданный концерт 

Стас Пьеха — артист, чьи песни неизменно находят отклик в сердцах слушателей. Харизматичный, талантливый и искренний, он остаётся вне скандалов и эпатажных выходок, сосредоточившись на своей музыке, которая продолжает радовать поклонников.

Необычное сценическое решение и яркие номера

В этот вечер Стас Пьеха предложит зрителям не только лучшие хиты, но и необычное сценическое решение, яркие номера и незабываемые дуэты. Это будет вечер, наполненный теплотой и дружеской атмосферой, где каждый сможет насладиться музыкой, исполненной с душой.

Тёплая атмосфера и великолепная музыка

Приглашаем всех ценителей настоящей музыки провести этот вечер в ресторане Petter в компании Стаса Пьехи, чья музыка и голос останутся в вашем сердце надолго. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого музыкального события!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
1 октября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 8500 ₽
5 ноября
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 8500 ₽
10 декабря
Petter Москва, Петровка, 21, стр. 1
21:00 от 8500 ₽

Фотографии

Стас Пьеха

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