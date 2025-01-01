Комедия Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», легшая в основу оперы Бенджамина Бриттена, представляет собой настоящую английскую феерию. В этом увлекательном спектакле переплетаются судьбы различных персонажей: влюбленных, фей, эльфов и простых ремесленников. Это история, где реальность и фантазия создают уникальную атмосферу волшебства.
В эльфийских сценах, а также в других частях оперы, оркестр звучит легко и прозрачно, словно невесомо. Бриттен мастерски передает малейшие вибрации лесного воздуха и движения крылышек эльфов. Эта музыкальная живопись является примером высочайшего искусства, погружающего зрителей в мир волшебства и романтики.
Не упустите возможность насладиться этой великолепной оперой, которая объединяет в себе чудеса театра и магию музыки!