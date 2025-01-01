Меню
Сон в летнюю ночь
Постановка
Концертный зал Мариинского театра 12+
Режиссер Клаудиа Шолти
Продолжительность 3 часа 45 минут, 2 антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Феерия Шекспира в опере Бриттена 

Комедия Уильяма Шекспира «Сон в летнюю ночь», легшая в основу оперы Бенджамина Бриттена, представляет собой настоящую английскую феерию. В этом увлекательном спектакле переплетаются судьбы различных персонажей: влюбленных, фей, эльфов и простых ремесленников. Это история, где реальность и фантазия создают уникальную атмосферу волшебства.

Музыкальная живопись

В эльфийских сценах, а также в других частях оперы, оркестр звучит легко и прозрачно, словно невесомо. Бриттен мастерски передает малейшие вибрации лесного воздуха и движения крылышек эльфов. Эта музыкальная живопись является примером высочайшего искусства, погружающего зрителей в мир волшебства и романтики.

Интересные факты

  • «Сон в летнюю ночь» считается одной из самых популярных комедий Шекспира и был написан в конце 16 века.
  • Опера Бриттена впервые была исполнена в 1960 году и с тех пор завоевала сердца зрителей по всему миру.
  • Спектакль сочетает в себе элементы комедии, драмы и фэнтези, что делает его уникальным событием в театральном мире.

Не упустите возможность насладиться этой великолепной оперой, которая объединяет в себе чудеса театра и магию музыки!

Фотографии

