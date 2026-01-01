Спектакль Солярис

Спектакль по киносценарию Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна: исследование неизведанного

В театре «Красный факел» состоится увлекательная постановка «Солярис», основанная на киносценарии Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна. Режиссер Степан Пектев создает уникальную атмосферу, сочетая эстетические приемы классического кино с современными экспериментальными техниками.

Главный герой, психолог Крис Кельвин, прибывает на загадочную планету Солярис, где исследователи столкнулись с разумным Океаном. С самого начала он замечает странности в поведении экипажа, но настоящие события раскрываются, когда он встречает Хари — свою покойную жену, которая, как мы знаем, ушла из жизни много лет назад.

Постановка «Солярис» исследует столкновение человека с неизведанным. Это не только история о потерях и воспоминаниях, но и глубокий анализ самопознания. Герои спектакля, как и сам Крис, начинают зондировать свои души, в поисках ответов на волнующие их вопросы.

