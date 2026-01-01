Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Картины дружеских связей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Солярис
Красный факел 18+
О спектакле

Спектакль по киносценарию Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна: исследование неизведанного

В театре «Красный факел» состоится увлекательная постановка «Солярис», основанная на киносценарии Андрея Тарковского и Фридриха Горенштейна. Режиссер Степан Пектев создает уникальную атмосферу, сочетая эстетические приемы классического кино с современными экспериментальными техниками.

Главный герой, психолог Крис Кельвин, прибывает на загадочную планету Солярис, где исследователи столкнулись с разумным Океаном. С самого начала он замечает странности в поведении экипажа, но настоящие события раскрываются, когда он встречает Хари — свою покойную жену, которая, как мы знаем, ушла из жизни много лет назад.

Постановка «Солярис» исследует столкновение человека с неизведанным. Это не только история о потерях и воспоминаниях, но и глубокий анализ самопознания. Герои спектакля, как и сам Крис, начинают зондировать свои души, в поисках ответов на волнующие их вопросы.

Приходите на спектакль, чтобы стать свидетелем этой напряженной и эмоциональной истории, которая не оставит равнодушными зрителей, стремящихся понять себя и мир вокруг.

Купить билет на спектакль Солярис

Помощь с билетами
В других городах
Апрель
Май
7 апреля вторник
19:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 3000 ₽
8 апреля среда
19:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 3000 ₽
9 апреля четверг
19:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 2500 ₽
22 мая пятница
19:00
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19
от 2000 ₽
23 мая суббота
18:30
Красный факел Новосибирск, Ленина, 19

В ближайшие дни

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше