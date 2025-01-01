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Собачье сердце
Киноафиша Собачье сердце

Спектакль Собачье сердце

16+
Продолжительность 2 часа 30 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Собачье сердце» по М. Булгакову в Омске 

Выдающийся хирург профессор Преображенский решается на рискованный медицинский эксперимент. Успех операции приводит к неожиданному результату: пес Шарик обретает человеческое обличье, получая возможность говорить и ходить. Однако вскоре «новая человеческая единица» переворачивает жизнь профессора с ног на голову, проявляя самые порочные стороны человеческой натуры.

Актуальность классики

История, созданная Михаилом Александровичем Булгаковым, ярко отражает современность. Мы задаемся вопросом: кто мы? Новые люди или потомки «Шариковых»? В основе постановки лежит исследование темы человеческих взаимоотношений. Как жить вместе совершенно разным людям в условиях одной квартиры, города или даже планеты Земля?

Режиссерская концепция

Режиссер Андрей Шляпин из Иркутска предлагает задуматься о путях взаимодействия разнообразных социальных групп не через агрессию, а через объединение. Он подчеркивает: «Человечеству важно научиться сосуществовать, не игнорируя друг друга, понимать и говорить между собой через науку, культуру, искусство. Мир невозможно создать, убив дракона, прежде всего, нужно разобраться с драконом в себе».

Актерский состав

В спектакле зрители увидят талантливых актеров: Виталия Сосоя, Кирилла Фрица, Григория Волокитина, Ангелину Лыкову, Галину Волокитину, Тимофея Грекова, Ивана Павлова, Тимофея Петрова, Евгения Лыкова, Веронику Супрун, Анастасию Шевелеву, Александра Карпова и Валерию Харитоненко.

Не упустите возможность увидеть эту актуальную и глубокую постановку, которая заставит вас задуматься о вечных вопросах человеческого существования!

Режиссер
Андрей Шляпин
В ролях
Виталий Сосой
Кирилл Фриц
Григорий Волокитин
Ангелина Лыкова
Галина Волокитина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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