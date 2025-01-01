Меню
Золушка
Киноафиша Золушка

Спектакль Золушка

Постановка
Омский музыкальный театр 12+
Продолжительность 130 минут
Возраст 12+

О спектакле

Балет "Золушка" в Омском государственном музыкальном театре

Омский государственный музыкальный театр готовит премьеру балета «Золушка», в котором известный сюжет раскрывается в жанре фэнтези. Спектакль обещает стать настоящим праздником для любителей волшебных историй и необычных интерпретаций классической драматургии.

Необычные декорации и музыкальное сопровождение

Художник спектакля С. Новиков создал зрелищные декорации, включающие огромные часовые механизмы. Кинетические эффекты, интегрированные в сценографию, создадут атмосферу волшебства. Музыка С. Прокофьева, в свою очередь, подчеркнет каждое движение героев и придаст эмоции сценам.

Уникальная хореография

Балетмейстер Н. Калинина разработала уникальную хореографию, сплетающую элементы классического балета и современного танцевального стиля. Это позволит зрителям увидеть знакомую историю глазами авторов, создавших свой уникальный подход к классике.

Глубокая тема спектакля

Как утверждают создатели, «Этот спектакль – про судьбу, которую творит сам человек, про жизнь со штормами и грозами. Только если настойчиво плыть вперед, можно найти свою гавань, в которой будешь по-настоящему счастлив.» Это придаёт постановке глубокий смысл, который затрагивает каждого из нас.

Не упустите шанс увидеть этот волшебный спектакль в исполнении талантливых артистов и погрузиться в мир фантазии и музыки.

Купить билет на спектакль Золушка

Февраль
14 февраля суббота
17:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 450 ₽

Золушка Золушка Золушка

