Постановка по одноименной пьесе А. Островского

Спектакль «Снегурочка» – это не просто театральное представление, а глубоко философское произведение, которое исследует идею гармонии человека и природы. В нем звучит преклонение перед красотой окружающего мира и целесообразностью законов естественной жизни. Это величайшее творение А.Н. Островского вновь обретает жизнь на сцене, приуроченное к 200-летию со дня рождения автора и 150-летию первой публикации пьесы.

Погружение в мир русской архаики

Новый спектакль предлагает зрителям уникальную интерпретацию русской архаики и народного творчества. Он обещает бережно, но в то же время смело обработать богатый пласт национальной культуры, что позволяет увидеть «Снегурочку» в новом свете.

Музыка как главный герой

Особое внимание в спектакле уделяется музыке. Фольклорная разработка «Снегурочки» основана на подлинных народных песнях, тексты которых были записаны А.Н. Островским. Звуки редких народных инструментов – калюки, гудки, жалейки, рожки, сопели, дудки, варганы – в сочетании с современным звучанием создают уникальную атмосферу.

Исторические корни театра

Интересно, что ровно сорок лет назад в стенах старейшего театрального училища им. М.С. Щепкина при Малом театре зарождался Историко-этнографический театр. Дипломный спектакль «Снегурочка» стал отправной точкой для становления этого театра, отражая богатство музыкального и песенного фольклора русского народа.

Не упустите возможность увидеть это уникальное представление и погрузиться в мир русской культуры и традиций. Спектакль «Снегурочка» обещает стать ярким событием театрального сезона!