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Служебный роман
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Спектакль Служебный роман

12+
Продолжительность 2 часа
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль «Служебный роман»: Новогоднее волшебство на театральной сцене

Спектакль «Служебный роман» — это великолепная интерпретация культового фильма Эльдара Рязанова, который запомнился многим зрителям. В канун Нового года, когда все ждут чудес, этот спектакль станет настоящим подарком для любителей театра.

Классика жанра

Вдохновлённый легендарной советской комедией, спектакль предлагает зрителям свежий взгляд на знаменитую историю любви, разворачивающуюся в стенах офисов и серых будней. Главные герои — строгая начальница Людмила Прокофьевна Калугина и её подчинённый, скромный статистик Анатолий Ефремович Новосельцев — начинают с исключительно рабочих отношений. Однако, после череды неловких ситуаций и недоразумений, их связи перерастают в нечто большее.

Поиск счастья

Смогут ли герои преодолеть свои страхи и условности, чтобы найти настоящее счастье? Приходите на спектакль, чтобы снова влюбиться в знакомых с детства персонажей и открыть для себя их историю с новой стороны.

Гимн человеческим отношениям

«Служебный роман» — это не просто история о любви, это гимн искренности и умению измениться ради чувств. Спектакль идеально подойдёт для просмотра всей семьёй, с друзьями или коллегами. Он способен оставить никого равнодушным.

Атмосфера романтики

Погрузитесь в атмосферу офисных интриг, романтических недоразумений и искренних чувств. Любовь здесь разная, но всегда настоящая! Обратите внимание, что состав исполнителей может изменяться без дополнительного уведомления.

Режиссер
Владимир Виноградов
В ролях
Екатерина Семенова
Екатерина Семенова
Оксана Сташенко
Оксана Сташенко
Александр Давыдов
Александр Давыдов
Владимир Виноградов
Елена Саар

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 декабря
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
18:00 от 1000 ₽

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